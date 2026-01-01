विज्ञापन
कर्नाटक: कांग्रेस नेता और एक अन्य विधायक के समर्थकों के बीच झड़प में 1 व्यक्ति की मौत

बताया जा रहा है कि भरत रेड्डी के समर्थकों ने जनार्दन रेड्डी के घर के सामने बैनर लगाने की कोशिश की, जिस पर जनार्दन रेड्डी के समर्थकों ने आपत्ति जताई. बहस बढ़ते-बढ़ते हिंसक झड़प में बदल गई और दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई.

कर्नाटक: कांग्रेस नेता और एक अन्य विधायक के समर्थकों के बीच झड़प में 1 व्यक्ति की मौत

कर्नाटक के बल्लारी जिले में तनाव की स्थिति बनी हुई है. वाल्मीकि प्रतिमा के अनावरण समारोह से पहले बैनर लगाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कल्याण राज्य प्रगति पक्ष (KRPP) के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई. स्थानीय लोगों के अनुसार, KRPP विधायक जनार्दन रेड्डी और कांग्रेस विधायक भरत रेड्डी के समर्थकों के बीच हमले के दौरान गोलियों की आवाज भी सुनी गई.

क्‍या है विवाद की मुख्य वजह?

हंगामा बढ़ने पर भरत रेड्डी के करीबी पूर्व मंत्री सतीश रेड्डी मौके पर पहुंचे. आरोप है कि उनके एक गनमैन ने हवा में दो राउंड फायरिंग की. इस हिंसा में राजशेखर नाम के व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसे कांग्रेस समर्थक बताया जा रहा है.

कांग्रेस और KRPP के विधायक का क्‍या कहना है?  

कांग्रेस विधायक भरत रेड्डी ने KRPP विधायक जनार्दन रेड्डी के घर के बाहर बैनर लगाने की बात से इनकार किया. उन्होंने कहा कि बैनर सार्वजनिक सड़कों पर लगाए गए थे. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग बल्लारी की शांति भंग करना चाहते हैं क्योंकि वे वाल्मीकि समुदाय के लिए किए गए हमारे काम से डरते हैं. उन्होंने इस मौत के लिए जनार्दन रेड्डी को जिम्मेदार ठहराया.

वहीं दूसरी ओर जनार्दन रेड्डी (KRPP विधायक) ने कांग्रेस विधायक पर निजी गनमैन लाने का आरोप लगाया और इसे कानून के खिलाफ बताया. उन्होंने कहा, 'जैसे ही मैं अपनी कार से बाहर निकला, उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दीं. ऐसा लगता है कि कांग्रेस मुझे खत्म करने की साजिश रच रही है. भरत रेड्डी के साथ अपराधी और हत्यारे जुड़े हुए हैं.' 

पुलिस को करना पड़ा बल प्रयोग 

जनार्दन रेड्डी के घर के पास हुई इस झड़प के बाद पुलिस ने इलाके में भारी भीड़ के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है. भाजपा नेता बी श्रीरामुलु भी स्थिति का जायजा लेने मौके पर पहुंचे. पुलिस का कहना है कि भीड़ को तितर-बितर करने के लिए उन्हें हल्का बल प्रयोग करना पड़ा. 

