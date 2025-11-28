सड़कों पर सब्जी का ठेला लगाने वाला शख्स कैसे बना 'गोल्डमैन', ऐसे पलटी अपनी किस्मत

राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में 'गोल्डमैन' के नाम से मशहूर कन्हैयालाल खटीक को गैंगस्टर रोहित गोदारा के गुर्गों द्वारा बड़ी फिरौती की धमकी मिली है. व्हाट्सएप कॉल और वॉयस रिकॉर्डिंग के जरिए उन्हें ₹5 करोड़ की मांग की गई है, साथ ही रकम न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई है. लेकिन शरीर पर साढ़े तीन किलो सोना पहनने वाले शख्स की कहानी क्या है? कैसे सड़कों पर सब्जी का ठेला लगाने वाला एक शख्स राजस्थान का गोल्डमैन बन गया.

सड़कों पर सब्जी का ठेला लगाते थे कन्हैयालाल

चित्तौड़गढ़ में कन्हैयालाल खटीक, जिन्हें प्यार से मेवाड़ का 'बप्पी लहिरी' भी कहा जाता है, अपने भारी-भरकम सोने के आभूषणों के कारण चर्चित हैं. लेकिन उनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है. 25 साल पहले तक वह सब्जी का ठेला लगाते थे.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसी दौरान उनके दोस्त ने दो तोले सोने की चेन कुछ समय तक उन्हें पहनने के लिए दी थी. यहीं से कन्हैया लाल को इस सोने के प्रति आकर्षण पैदा हुआ.

उन दिनों कश्मीर से सेब मंगा कर चित्तौड़गढ़ में बेचने का धंधा कन्हैया का फलने-फूलने लगा. अच्छा मुनाफा हुआ तो कन्हैया लाल ने अपने सोने पहनने के शौक को पूरा करना शुरू कर दिया. अब कन्हैया लाल को गोल्डमैन के रुप में प्रसिद्धि मिली है. कई परीक्षाओं में राजस्थान के गोल्डमैन के रूप में कन्हैया लाल के लिए सवाल भी पूछा जाता है.

उन्हें स्थानीय रूप से कांजी खटीक के नाम से भी जाना जाता है. गरीबी से उठकर गोल्डमैन बनने तक का कन्हैयालाल का सफर कई लोगों के लिए एक मिसाल है, लेकिन अब उनका यही शौक और संपत्ति उन्हें अपराधियों के निशाने पर ले आया है.

धमकी में क्या कहा गया?

कन्हैयालाल खटीक को हाल ही में एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप पर मिस कॉल आई, जिसके बाद व्हाट्सएप कॉल और ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी गई. इन रिकॉर्डिंग में स्पष्ट रूप से ₹5 करोड़ की फिरौती मांगी गई है.

धमकी देने वाले के शब्द थे, "पांच करोड़ दे, वरना सोना नहीं पहन पाएगा. ऐसा काम करना कि दोनों तरफ की बात बन जाए, नहीं तो सोना पहनने लायक नहीं रहेगा."



इस गंभीर धमकी के बाद, कन्हैयालाल खटीक ने तुरंत शहर कोतवाली थाना पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने उनकी शिकायत पर फिरौती और धमकी का मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है.