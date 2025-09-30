विज्ञापन
ट्राले ने बाइक को मारी टक्कर, ड्यूटी पर जा रही महिला कांस्टेबल की मौत

राजस्थान के सांचौर में हुए एक दर्दनाक हादसे में ट्राले के टक्कर से एक महिला कांस्टेबल की मौत हो गई. घटना के समय वह अपने पति के साथ ड्यूटी पर जा रही थी.

सांचौर:

राजस्थान के सांचौर में नेशनल हाइवे 68 पर सोमवार सुबह हुए एक दर्दनाक हादसे में महिला कॉन्स्टेबल चूकी खींचड़ (37) की मौत हो गई. वह 37 साल की थीं. यह घटना उस समय हुई जब खींचड़ ड्यूटी के लिए जा रही थीं. उनकी बाइक को एक तेज रफ्तार ट्रॉले ने बिलाल अस्पताल के सामने टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

मंदिर से लौटते समय हुआ हादसा

डूंगरी गांव निवासी और डीएसपी ऑफिस में कार्यरत चूकी खींचड़ सुबह पति प्रकाश के साथ मंदिर दर्शन के लिए गई थीं. लौटते वक्त उन्होंने पति को टाइल्स की दुकान पर उतारा और खुद ऑफिस के लिए रवाना हो गईं. दुकान से करीब 100 मीटर आगे ही ट्रॉले ने बाइक को कुचल दिया. स्थानीय लोगों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

करीब 15 साल पहले वो पुलिस विभाग में भर्ती हुईं थीं. चूकी खींचड़ पिछले चार साल से सांचौर सर्किल में तैनात थीं. एक साल से वह डीएसपी ऑफिस में कार्यरत थीं. इससे पहले उन्होंने सांचौर थाने में भी सेवाएं दी थीं.

साल 2005 में उनकी शादी प्रकाश खींचड़ से हुई थी. वह अपने परिवार में पति प्रकाश के अलावा एक 16 साल का बेटा कुलदीप और 11 साल की बेटी कल्पना को छोड़ गई हैं. बेटा वर्तमान में जोधपुर में पढ़ाई कर रहा है. इस हादसे से पूरा परिवार और पुलिस महकमा गहरे शोक में डूब गया है.

राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई

हादसे के बाद परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. देर शाम उनके पैतृक गांव डूंगरी में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे.

