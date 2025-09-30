महाराष्ट्र के अकोला में पांच साल की बच्ची से सौतेले पिता ने की रेप की कोशिश, मां खेलने गई थी गरबा

महाराष्ट्र के अकोला में रिश्तों को कलंकित करने वाली एक खबर सामने आई है. वहां एक सौतेले पिता ने अपनी पांच साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया. घटना के समय बच्ची की मां गरबा खेलने गई थी. पीड़ित बच्ची को घायलावस्था में अस्पताल में दाखिल कराया गया है. उसकी गंभीर हालत को देखते हुए बच्ची को सघन चिकित्सा कक्ष (आईसीयू) में रखा गया है. पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है.

कहां और कब की है यह घटना

यह घटना के महाराष्ट्र के अकोला शहर की है. अकोला शहर के खदान थाना क्षेत्र में एक पांच साल की बच्ची के साथ उसके सौतेले पिता ने रेप की कोशिश की. यह घटना रविवार की है. उस दिन बच्ची की मां गरबा खेलने गई थी. वह अपनी पांच साल की बेटी को उसके सौतेले पिता के पास छोड़ गई थी.

आरोपी ने रात करीब साढ़े दस बजे बच्ची के साथ दरिंदगी की. मिली जानकारी के मुताबिक घटना वाले दिन बच्ची मां गरबा कार्यक्रम में गई थी. घर से निकलने से पहले उसने अपने बेटे और बेटी को सौतेले पिता के पास छोड़ दिया था. इसी दौरान आरोपी पिता ने रात करीब साढ़े दस बजे मासूम के साथ रेप की कोशिश की. इससे बच्ची की तबियत बिगड़ गई. जब मां घर लौटी तो उसने बेटी को दर्द से कराहते हुए पाया. पूछने पर बच्ची ने रोते हुए पूरी बात अपनी मां को बताई.

पुलिस ने क्या कार्रवाई की है

इसके बाद महिला ने बच्ची को इलाज के लिए अकोला के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया. वहां उसका इलाज चल रहा है. घटना की जानकारी मिलते ही खदान पुलिस भी मौके पर पहुंची. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें: 'गाजा प्लान से फलस्तीन-इजरायल के बीच शांति-सुरक्षा कायम होगी', PM मोदी ने ट्रंप के ऐलान का स्वागत किया