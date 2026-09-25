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खोह नागोरियान में पैंथर की दस्तक से दहशत; वायरल VIDEO के बाद बढ़ी चिंता, ग्रामीणों ने उठाई ये मांग

जयपुर के खोह नागोरियान इलाके में पैंथर की हलचल का वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों ने वन विभाग से निगरानी बढ़ाने, कैमरा ट्रैप लगाने और पिंजरा लगाकर पैंथर को पकड़ने की मांग की है.

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खोह नागोरियान में पैंथर की दस्तक से दहशत; वायरल VIDEO के बाद बढ़ी चिंता, ग्रामीणों ने उठाई ये मांग
जयपुर में रात के अंधेरे में दिखा पैंथर, VIDEO वायरल होने के बाद दहशत
वायरल वीडियो का स्क्रीन शॉट (NDTV)
  • जयपुर में पैंथर की दस्तक से खौफ, रातभर जागते रहे लोग
  • खोह नागोरियान इलाके में पैंथर की हलचल, वन विभाग को दी गई सूचना
  • कैमरा ट्रैप और पिंजरा लगाने की उठी मांग
वन विभाग ने सुरक्षा के क्या इंतजाम किए हैं?
जयपुर:

राजधानी जयपुर के खोह नागोरियान इलाके में एक बार फिर पैंथर के मूवमेंट से ग्रामीणों और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है वही इलाके में पैंथर की हलचल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसके बाद आसपास के लोगों में चिंता बढ़ गई है स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक, रात के समय इलाके में पैंथर की गतिविधियां पहले भी कई बार देखी जा चुकी हैं. इस बार पैंथर की हलचल कैमरे में कैद होने का दावा किया जा रहा है. वीडियो सामने आने के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी है.

वन विभाग से निगरानी बढ़ाने की मांग

पैंथर की लगातार मौजूदगी को देखते हुए स्थानीय लोगों ने वन विभाग से इलाके में निगरानी बढ़ाने की मांग की है ग्रामीणों का कहना है कि आबादी क्षेत्र के आसपास पैंथर की आवाजाही से कभी भी अप्रिय घटना हो सकती है ऐसे में वन विभाग की टीम को नियमित गश्त के साथ संभावित मूवमेंट वाले स्थानों पर नजर रखने की जरूरत है.

Jaipur Panther News Khoh Nagoriyan Movement Alert

वायरल वीडियो में दिखा तेंदुआ

पिंजरा लगाने की मांग

ग्रामीणों ने पैंथर को पकड़ने के लिए इलाके में पिंजरा लगाने और जरूरत के अनुसार कैमरा ट्रैप लगाने की मांग की है ग्रामीणों का कहना है कि पैंथर की गतिविधियों पर नजर रखकर उसके मूवमेंट वाले क्षेत्र को चिन्हित किया जाए ताकि आबादी वाले इलाके में किसी तरह की अनहोनी को रोका जा सके फिलहाल पैंथर की हलचल के वीडियो के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में डर का माहौल बना हुआ है वन विभाग की निगरानी और कार्रवाई के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि पैंथर लगातार इसी इलाके में सक्रिय है या आसपास के वन क्षेत्र से आबादी की ओर आया है.

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