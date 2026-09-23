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जयपुर के मर्सिडीज वर्कशॉप में लगी भीषण आग, 8 लग्जरी कारें जलकर राख

जयपुर के सांगानेर में बालाजी मार्केट स्थित मर्सिडीज वर्कशॉप में मंगलवार देर रात भीषण आग लग गई. हादसे में 8 कारें और महंगे स्पेयर पार्ट्स जल गए.

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जयपुर में कारें जलकर राख (Photo: NDTV)
  • जयपुर में मर्सिडीज वर्कशॉप में आग लगने से 50 में से 8 गाड़ियां जलकर राख हो गईं.
  • हादसे के बाद 5 KM दूर से दिखा धुआं, 10 फायर टेंडर ने आग बुझाई.
  • शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई है.
हादसे के बाद वर्कशॉप मालिक पर क्या कार्रवाई होगी?
जयपुर:

राजस्थान के जयपुर में बालाजी मार्केट स्थित मर्सिडीज वर्कशॉप में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया. इस घटना में करीब आठ कारें और महंगे स्पेयर पार्ट्स व एक्सेसरीज जलकर खाक हो गए. आग से निकला घना धुआं करीब पांच किलोमीटर दूर से ही दिखाई दे रहा था. यह घटना मंगलवार देर रात हुई. यह वर्कशॉप सांगानेर सदर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है. आग लगने की जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने की कोशिशें शुरू कर दीं. एहतियात के तौर पर आसपास के इलाके की बिजली भी काट दी गई, जिससे आग को फैलने से रोका जा सके. जिस वक्त आग लगी, वर्कशॉप में नई और पुरानी मिलाकर 50 से ज्यादा गाड़ियां खड़ी थीं. इ

ससे पहले कि फायर फाइटर्स आग पर काबू पाते, तेज लपटों ने करीब आठ गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया. फायर फाइटर्स और पुलिसकर्मियों ने वक्त रहते कई अन्य गाड़ियों को वर्कशॉप से ​​बाहर निकाल लिया, जिससे और ज्यादा नुकसान होने से बच गया.

फायर ऑफिसर उषा शर्मा ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए करीब 10 फायर टेंडर तैनात किए गए थे. बताया जा रहा है कि फायर टेंडर्स ने करीब दो घंटे तक आग बुझाने के दौरान 20 से ज्यादा चक्कर लगाए. सांगानेर सदर एसएचओ कमलेश शर्मा ने कहा कि ऑपरेशन के दौरान कई गाड़ियों को सुरक्षित रूप से परिसर से बाहर निकाला गया. इसके साथ ही, इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

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कैसे भड़की आग?

शुरुआती जांच से पता चलता है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी हो सकती है. हालांकि, आग लगने की सही वजह का अभी आधिकारिक तौर पर पता नहीं चल पाया है. पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी वर्कशॉप के अंदर गाड़ियों, स्पेयर पार्ट्स और अन्य सामान को हुए नुकसान का आकलन कर रहे हैं.

इससे पहले दिन में जयपुर में नारायण सिंह सर्कल के पास एक मॉल में भी मंगलवार दोपहर 2 बजे आग लग गई थी, जिससे मॉल के अंदर मौजूद लोगों में अफरातफरी मच गई. आग का पता चलते ही मॉल की बिजली सप्लाई तुरंत बंद कर दी गई. दो फायर टेंडर मौके पर पहुंचे और करीब 30 मिनट में आग पर काबू पा लिया.

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