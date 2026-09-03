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कांग्रेस ज‍िला अध्‍यक्ष को पीटने वालों के ख‍िलाफ एक्‍शन, दो नेताओं को 6 साल के ल‍िए पार्टी से न‍िकाला

महिला कांग्रेस की बीकानेर शहर जिलाध्यक्ष शशिकला राठौड़ की भूमिका की जांच के आदेश दिए गए हैं. जांच र‍िपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी. 

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कांग्रेस के बीकानेर जिलाध्यक्ष की पिटाई कर दी थी.
सोशल मीडिया.

बीकानेर नगर निगम चुनाव के बीच वार्ड-50 में कांग्रेस प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल के साथ हुए मारपीट मामले को लेकर पार्टी ने बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पूर्व पार्षद दीपक अरोड़ा और मोहित अरोड़ा को 6 साल के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है. 

बीकानेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी को शिकायत भेजकर आरोप लगाया था कि वार्ड 50 में कांग्रेस प्रत्याशी के कार्यालय उद्घाटन के दौरान दीपक अरोड़ा, मोहित अरोड़ा और उनके समर्थकों ने उनके साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार किया. 

पीसीसी चीफ ने लिया एक्शन  

शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कार्रवाई की. संगठन महासचिव ललित तूनवाल ने 2 सितंबर को आदेश जारी कर दोनों नेताओं को तत्काल प्रभाव से 6 वर्ष के लिए प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया. 

महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष पर भी जांच

मामले में महिला कांग्रेस की बीकानेर शहर जिलाध्यक्ष शशिकला राठौड़ की भूमिका भी सवालों के घेरे में है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से राजस्थान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह को पत्र भेजकर उनकी भूमिका की जांच के निर्देश दिए गए हैं. 

दो दिन के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश 

पत्र में कहा गया है कि घटना में शशिकला राठौड़ की संलिप्तता प्रतीत होती है. ऐसे में पूरे मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए. प्रदेश कांग्रेस ने महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को दो दिन के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय को भेजने के निर्देश दिए हैं. रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है. 

अब नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी 

वार्ड-50 की घटना ने निकाय चुनाव के बीच कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान को सामने ला दिया है. टिकट और चुनावी गतिविधियों के बीच पार्टी नेताओं के बीच हुए विवाद के बाद प्रदेश नेतृत्व ने कड़ा संदेश देते हुए दो नेताओं को 6 साल के लिए बाहर कर दिया है. महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष की भूमिका की जांच के आदेश से विवाद और गंभीर हो गया है. अब नजर जांच रिपोर्ट पर है.  रिपोर्ट आने के बाद शशिकला राठौड़ की भूमिका को लेकर पार्टी क्या कार्रवाई करती है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा. 

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