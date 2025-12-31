न्यू ईयर में VVIP ट्रीटमेंट, थाने में फ्री एंट्री...मोगा पुलिस दे रही स्पेशल ऑफर, बस करनी होगी ये गलती

Moga Police Creative New Year Warning: नए साल का जश्न शुरू होने से पहले मोगा पुलिस ने एक आकर्षक और जोरदार पोस्टर जारी किया है, जिसमें नए साल की पूर्व संध्या यानी 31 दिसंबर की रात हुल्लड़ मचाने, सार्वजनिक जगहों पर लड़ाई-झगड़ा करने या सार्वजनिक शांति भंग करने वालों के लिए बड़े ही अलग अंदाज में चेतावनी जारी की है. मोगा पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर पोस्ट किया है, जिसमें साफ लिखा है कि अगर कोई नशे में गाड़ी चलाते, लड़ाई-झगड़ा करते या लोगों को परेशान करते हुए पकड़ा गया, तो पंजाब पुलिस के पास उसके लिए 'स्पेशल प्लान' मौजूद है.

'स्पेशल गिफ्ट' में क्या है? (What Is the Special Gift by Police)

मोगा पुलिस ने इसे मजाकिया अंदाज में 'गिफ्ट' बताया है, लेकिन असल में यह एक सख्त चेतावनी है. पोस्टर में बताया गया है कि नशे में गाड़ी चलाते, लड़ाई-झगड़ा करते या लोगों को परेशान करते अगर कोई पाया जाता है, तो ऐसे लोगों की पुलिस स्टेशन में फ्री एंट्री है, जहां उन्हें वी-वीआईपी ट्रीटमेंट भी मिलेगा. साथ ही, उन्हें फ्री लीगल एडवाइस भी दी जाएगी. इसका मतलब साफ है कि पुलिस नशे में गाड़ी चलाने या सार्वजनिक जगहों पर शरारत करने वालों को बिल्कुल बख्शने वाली नहीं है.

31st December | New Year's Eve Alert



Celebrate, don't violate.



31st December | New Year's Eve Alert

Celebrate, don't violate.

If anyone is drinking & driving, fighting on streets, or any disturbance to public peace will not be tolerated.

'लेट्स मेक श्योर…' वाला सख्त मैसेज (New Year police warning)

पोस्टर का सबसे खास हिस्सा 'लेट्स मेक श्योर योर न्यू ईयर डजंट स्टार्ट बिहाइंड बार्स' वाला मैसेज है, जिसका मतलब साफ है कि नए साल की शुरुआत जेल की सलाखों के पीछे न हो. मोगा पुलिस लोगों को समझाना चाहती है कि जश्न तो मनाओ, लेकिन शांति और कानून का पालन करना भी जरूरी है.

112 पर मदद लेने की सलाह (Dial 112 for Help)

अगर कहीं पार्टी में कोई परेशानी हो, तो पुलिस से मदद लेने के लिए 112 नंबर डायल करने की भी सलाह दी गई है. यह पोस्टर अपने आप में बहुत ही रचनात्मक और ध्यान आकर्षित करने वाला है. पुलिस का मानना है कि नया साल तो खुशियों और उल्लास का समय है, लेकिन इसका सही आनंद तभी लिया जा सकता है, जब हम कानून का पालन करें और जिम्मेदारी से जश्न मनाएं.

