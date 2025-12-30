विज्ञापन

Punjab Board Exams 2026: 10 और 12वीं की परीक्षाओं की डेटशीट हुई रिलीज, जानिए कब से शुरू होंगे एग्जाम

बोर्ड ने कक्षा 8, 10 और कक्षा 12 की 2026 की एग्जामिनेशन डेट शीट जारी कर दी है. छात्र इसे आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर देख और डाउनलोड कर सकते हैं.

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) ने शैक्षणिक वर्ष 2026 के लिए कक्षा 8, 10 और 12 की परीक्षा समय-सारणी (Date Sheet) जारी कर दी है.  छात्र आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर जाकर अपना शेड्यूल देख और डाउनलोड कर सकते हैं. बोर्ड के अनुसार 8, 10 और 12 की परीक्षाओं में कई बदलाव किए गए हैं. प्रैक्टिकल परीक्षा 2 फरवरी 2026 से 12 फरवरी 2026 तक आयोजित की जाएंगी. उसके बाद किस तारीख से एग्जाम शुरू होंगे इस बारे में वेबसाइट पर जाकर डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं.

मुख्य विवरण इस प्रकार हैं:

  • कक्षा 12 और कक्षा 8 की परीक्षा: 17 फरवरी, 2026 से शुरू होगी।

  • कक्षा 10 की परीक्षा: 6 मार्च, 2026 से शुरू होगी।

  • परीक्षा का समय: सुबह की पाली - सुबह 11 बजे से दोपहर 2:15 बजे तक (ओपन स्कूल सहित)।

पंजाब बोर्ड कक्षा 10 परीक्षा शेड्यूल 2026

परीक्षा की तारीखविषय
6 मार्च, 2026सामाजिक विज्ञान (Social Science)
7 मार्च, 2026गायन संगीत (Singing Music)
9 मार्च, 2026पंजाबी-A और पंजाब का इतिहास एवं संस्कृति-A
10 मार्च, 2026कटिंग और सिलाई (Cutting and Sewing)
11 मार्च, 2026अंग्रेजी (English)
12 मार्च, 2026कृषि (Agriculture)
13 मार्च, 2026हिंदी / उर्दू (वैकल्पिक)
16 मार्च, 2026विज्ञान (Science)
17 मार्च, 2026संस्कृत, उर्दू, जर्मन, फ्रेंच और NSQF विषय
18 मार्च, 2026मैकेनिकल ड्राइंग और पेंटिंग
19 मार्च, 2026पंजाबी-B और पंजाब का इतिहास एवं संस्कृति-B
20 मार्च, 2026वादन संगीत (Playing Music)
24 मार्च, 2026गणित (Mathematics)
25 मार्च, 2026संगीत तबला
27 मार्च, 2026कंप्यूटर साइंस
30 मार्च, 2026गृह विज्ञान (Home Science)
1 अप्रैल, 2026स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा

पंजाब बोर्ड कक्षा 12 परीक्षा शेड्यूल 2026

परीक्षा की तारीखविषय
17 फरवरी, 2026गृह विज्ञान (Home Science)
18 फरवरी, 2026समाजशास्त्र (Sociology)
19 फरवरी, 2026मनोविज्ञान (Psychology)
20 फरवरी, 2026बिजनेस स्टडीज
21 फरवरी, 2026लोक प्रशासन (Public Administration)
23 फरवरी, 2026संगीत (तबला) और ई-बिजनेस के मूल तत्व
24 फरवरी, 2026कृषि (Agriculture)
25 फरवरी, 2026अर्थशास्त्र (Economics)
26 फरवरी, 2026जीव विज्ञान (Biology), मीडिया स्टडीज
27 फरवरी, 2026अकाउंटेंसी (Accountancy)
6 मार्च, 2026कंप्यूटर एप्लीकेशन
7 मार्च, 2026सामान्य अंग्रेजी (General English)
9 मार्च, 2026भूगोल (Geography)
10 मार्च, 2026धर्म (Religion)
11 मार्च, 2026रक्षा अध्ययन (Defense Study)
12 मार्च, 2026सामान्य पंजाबी, पंजाब का इतिहास एवं संस्कृति
13 मार्च, 2026गुरमत संगीत
16 मार्च, 2026संगीत (गायन)
17 मार्च, 2026NCC (National Cadet Corps)
18 मार्च, 2026कंप्यूटर साइंस
20 मार्च, 2026इतिहास (History)
25 मार्च, 2026गणित (Mathematics)
30 मार्च, 2026राजनीति विज्ञान
1 अप्रैल, 2026पंजाबी इलेक्टिव, हिंदी इलेक्टिव, अंग्रेजी इलेक्टिव, उर्दू
4 अप्रैल, 2026रसायन विज्ञान (Chemistry), डांस, NSQF विषय

छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी संबंधित कक्षा की डेट शीट की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं

