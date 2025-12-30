Punjab Board Exams 2026: 10 और 12वीं की परीक्षाओं की डेटशीट हुई रिलीज, जानिए कब से शुरू होंगे एग्जाम

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) ने शैक्षणिक वर्ष 2026 के लिए कक्षा 8, 10 और 12 की परीक्षा समय-सारणी (Date Sheet) जारी कर दी है. छात्र आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर जाकर अपना शेड्यूल देख और डाउनलोड कर सकते हैं. बोर्ड के अनुसार 8, 10 और 12 की परीक्षाओं में कई बदलाव किए गए हैं. प्रैक्टिकल परीक्षा 2 फरवरी 2026 से 12 फरवरी 2026 तक आयोजित की जाएंगी. उसके बाद किस तारीख से एग्जाम शुरू होंगे इस बारे में वेबसाइट पर जाकर डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं.

मुख्य विवरण इस प्रकार हैं:

कक्षा 12 और कक्षा 8 की परीक्षा: 17 फरवरी, 2026 से शुरू होगी।

कक्षा 10 की परीक्षा: 6 मार्च, 2026 से शुरू होगी।

परीक्षा का समय: सुबह की पाली - सुबह 11 बजे से दोपहर 2:15 बजे तक (ओपन स्कूल सहित)।

पंजाब बोर्ड कक्षा 10 परीक्षा शेड्यूल 2026

परीक्षा की तारीख विषय 6 मार्च, 2026 सामाजिक विज्ञान (Social Science) 7 मार्च, 2026 गायन संगीत (Singing Music) 9 मार्च, 2026 पंजाबी-A और पंजाब का इतिहास एवं संस्कृति-A 10 मार्च, 2026 कटिंग और सिलाई (Cutting and Sewing) 11 मार्च, 2026 अंग्रेजी (English) 12 मार्च, 2026 कृषि (Agriculture) 13 मार्च, 2026 हिंदी / उर्दू (वैकल्पिक) 16 मार्च, 2026 विज्ञान (Science) 17 मार्च, 2026 संस्कृत, उर्दू, जर्मन, फ्रेंच और NSQF विषय 18 मार्च, 2026 मैकेनिकल ड्राइंग और पेंटिंग 19 मार्च, 2026 पंजाबी-B और पंजाब का इतिहास एवं संस्कृति-B 20 मार्च, 2026 वादन संगीत (Playing Music) 24 मार्च, 2026 गणित (Mathematics) 25 मार्च, 2026 संगीत तबला 27 मार्च, 2026 कंप्यूटर साइंस 30 मार्च, 2026 गृह विज्ञान (Home Science) 1 अप्रैल, 2026 स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा

पंजाब बोर्ड कक्षा 12 परीक्षा शेड्यूल 2026

परीक्षा की तारीख विषय 17 फरवरी, 2026 गृह विज्ञान (Home Science) 18 फरवरी, 2026 समाजशास्त्र (Sociology) 19 फरवरी, 2026 मनोविज्ञान (Psychology) 20 फरवरी, 2026 बिजनेस स्टडीज 21 फरवरी, 2026 लोक प्रशासन (Public Administration) 23 फरवरी, 2026 संगीत (तबला) और ई-बिजनेस के मूल तत्व 24 फरवरी, 2026 कृषि (Agriculture) 25 फरवरी, 2026 अर्थशास्त्र (Economics) 26 फरवरी, 2026 जीव विज्ञान (Biology), मीडिया स्टडीज 27 फरवरी, 2026 अकाउंटेंसी (Accountancy) 6 मार्च, 2026 कंप्यूटर एप्लीकेशन 7 मार्च, 2026 सामान्य अंग्रेजी (General English) 9 मार्च, 2026 भूगोल (Geography) 10 मार्च, 2026 धर्म (Religion) 11 मार्च, 2026 रक्षा अध्ययन (Defense Study) 12 मार्च, 2026 सामान्य पंजाबी, पंजाब का इतिहास एवं संस्कृति 13 मार्च, 2026 गुरमत संगीत 16 मार्च, 2026 संगीत (गायन) 17 मार्च, 2026 NCC (National Cadet Corps) 18 मार्च, 2026 कंप्यूटर साइंस 20 मार्च, 2026 इतिहास (History) 25 मार्च, 2026 गणित (Mathematics) 30 मार्च, 2026 राजनीति विज्ञान 1 अप्रैल, 2026 पंजाबी इलेक्टिव, हिंदी इलेक्टिव, अंग्रेजी इलेक्टिव, उर्दू 4 अप्रैल, 2026 रसायन विज्ञान (Chemistry), डांस, NSQF विषय

छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी संबंधित कक्षा की डेट शीट की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं