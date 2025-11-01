विज्ञापन
विशेष लिंक

मैदान पर वापसी की तैयारी, इस मुकाबले में खेल सकते हैं नेमार

नेमार ने शुक्रवार को सैंटोस की फर्स्ट टीम के साथ अभ्यास किया. उम्मीद की जा रही है कि मैनेजर जुआन पाब्लो वोजवोडा उन्हें स्क्वाड में शामिल करेंगे.

Read Time: 2 mins
Share
मैदान पर वापसी की तैयारी, इस मुकाबले में खेल सकते हैं नेमार
Neymar
  • नेमार सैंटोस और फोर्टालेजा के बीच घरेलू मुकाबले में चोट से उबरकर वापसी कर सकते हैं
  • नेमार ने 18 सितंबर को जांघ की चोट के बाद कोई मैच नहीं खेला है और अभ्यास में लौटे हैं
  • सैंटोस ब्राजील की सीरी ए लीग में रेलीगेशन से बचने के लिए संघर्ष कर रहा है और 16वें स्थान पर है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

नेमार शनिवार को चोट से उबरकर वापसी कर सकते हैं. वह सैंटोस और फोर्टालेजा के बीच होने वाले घरेलू मुकाबले में नजर आ सकते हैं. सैंटोस क्लब ब्राजील की सीरी ए लीग में रेलीगेशन से बचने की जंग लड़ रहा है. 33 वर्षीय नेमार ने शुक्रवार को सैंटोस की फर्स्ट टीम के साथ अभ्यास किया. उम्मीद की जा रही है कि मैनेजर जुआन पाब्लो वोजवोडा उन्हें स्क्वाड में शामिल करेंगे. स्थानीय समाचार एजेंसी 'ग्लोबो एस्पोर्टे' के अनुसार, बार्सिलोना और पेरिस सेंट-जर्मेन के पूर्व स्टार नेमार संभवतः विला बेलमिरो स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मुकाबले के अंतिम 15 मिनटों में मैदान पर दिखाई देंगे. 18 सितंबर को ट्रेनिंग के दौरान जांघ में चोट लगने के बाद से नेमार ने कोई मैच नहीं खेला है.

ब्राजील के सर्वकालिक सर्वाधिक गोल स्कोरर नेमार अगले साल होने वाले फीफा विश्व कप से पहले अपनी फिटनेस और फॉर्म हासिल करने की दौड़ में हैं. यह विश्व कप 11 जून से 19 जुलाई तक संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में आयोजित होगा. अक्टूबर 2023 में घुटने की गंभीर चोट के बाद से नेमार ने ब्राजील के लिए कोई मैच नहीं खेला है. राष्ट्रीय टीम के कोच कार्लो एंचेलोटी ने स्पष्ट किया है कि विश्व कप के लिए केवल पूरी तरह फिट खिलाड़ी ही चयन के पात्र होंगे.

इस साल की शुरुआत में, नेमार ने सैंटोस में अपने प्रवास को दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया था. बार्सिलोना और पेरिस सेंट-जर्मेन के पूर्व स्ट्राइकर, सऊदी प्रो लीग की टीम अल-हिलाल से अलग होने के बाद जनवरी में छह महीनों के अनुबंध पर अपने बचपन के क्लब में लौटे थे.

नेमार ने इस सीजन में 13 लीग मैच खेले, जिसमें 3 गोल किए हैं. 8 बार की ब्राजीलियन सीरी ए चैंपियन सैंटोस 29 मैचों के बाद रेलीगेशन जोन से एक अंक ऊपर है. वह 32 अंकों के साथ 16वें स्थान पर हैं और 17वें स्थान पर काबिज एस्पोर्टे क्लब विटोरिया से केवल एक अंक की मामूली बढ़त बनाए हुए हैं. सैंटोस ने इस सीजन अब तक 29 मैचों में 8 मैच जीते. इतने ही मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा. इस बीच 13 मैच ड्रॉ भी रहे.

यह भी पढ़ें- Lionel Messi: लियोनेल मेसी ने पीएम मोदी को जन्मदिन के मौके पर भेजा खास गिफ्ट

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Other Sports
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com