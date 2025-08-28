विज्ञापन
डायमंड लीग फाइनल से पहले नीरज चोपड़ा ने क्यों कहा, 'कोनिचिवा और अरिगातो- मुझे सिर्फ़ दो शब्द आते हैं'

Neeraj Chopra Diamond League final: डायमंड लीग में चोपड़ा का मुकाबला ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स, जर्मनी के जूलियन वेबर और कीनिया के पूर्व विश्व चैंपियन जूलियस येगो सरीखे दिग्गजों से होगा.

Neeraj Chopra: डायमंड लीग फाइनल में नीरज चोपड़ा एक्शन में दिखेंगे.
  • टोक्यो ओलिंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने 125 साल बाद जैवलिन थ्रो में गोल्ड जीतकर इतिहास रचा था.
  • डायमंड लीग से पहले नीरज ने कहा है कि जापानी भाषा के सिर्फ दो शब्द आते हैं. कोनिचिवा और अरिगातो.
  • जापानी भाषा के शब्द कोनिचिवा का मतलब है- हैलो या नमस्ते, जबकि अरिगातो का मतलब है- धन्यवाद.
टोक्यो ज़ाहिर तौर पर नीरज के लिए बेहद ख़ास है जहां उन्होंने 2021 में 125 साल बाद ओलिंपिक्स में सीधे जैवलिन का गोल्ड जीतकर इतिहास कायम कर दिया था. मगर डायमंड लीग से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं, "मुझे जापानी भाषा के सिर्फ दो शब्द आते हैं. कोनिचिवा और अरिगातो. जापानी भाषा के शब्द कोनिचिवा का मतलब है- हैलो या नमस्ते, जबकि अरिगातो का मतलब है- धन्यवाद.   

सब होंगे पर पाकिस्तान नहीं 

लाखों जैवलिन फैन्स पेरिस ओलिंपिक के चैंपियन 28 साल के नदीम अरशद और टोक्यो ओलिंपिक के चैंपियन 27 साल के नीरज चोपड़ा के बीच जंग का भी इंतज़ार कर रहे हैं. लेकिन इस डायमंड लीग में चोपड़ा का मुकाबला ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स, जर्मनी के जूलियन वेबर और कीनिया के पूर्व विश्व चैंपियन जूलियस येगो सरीखे दिग्गजों से होगा.

जर्मनी बनाम भारत: वर्ल्ड नंबर 1 VS वर्ल्ड नंबर 3

इस सीजन वर्ल्ड नंबर 1 नीरज (90.23-SB) और वर्ल्ड नंबर 3 वेबर (91.06-SB) के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला है. पेरिस में चोपड़ा ने 88.16 मीटर के थ्रो से जीत हासिल की थी जबकि वेबर 87.88 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर रहे. वहीं उससे पहले दोहा में जर्मनी के जूलियान वेबर पहले और भारत के नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहे थे.

डायमंड लीग के दूसरे खिताब पर नज़र

2022 के डायमंड लीग चैंपियन चोपड़ा ने इस साल डायमंड लीग के केवल दो राउंड में हिस्सा लिया और 15 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहते हुए फाइनल में जगह बनाई है. नीरज अपने कोच और चेक गणराज्य के ट्रिपल ओलिंपिक चैंपियन यान ज़ेलेज़्नी, 59 साल, के साथ अपनी टेकनीक, रन-अप, स्ट्रेट थ्रो और पैरों को ब्लॉक करने पर ख़ास काम कर रहे हैं. 

अब 'नब्बे' की फिक्र नहीं

27 साल के चैंपियन नीरज चोपड़ा अपने सर से 90 मीटर का बोझ और फ़ैन्स के सर से 90 मीटर का भूत पहले ही उतार चुके हैं. इसलिए फाइनल में वो बिना दबाव के एक बार फिर अपना बेस्ट प्रदर्शन करते हुए नज़र आ सकते हैं. अगर नीरज फाइनल जीत जाते हैं तो इनाम के तौर पर उन्हें 50,000 USD करीब 44 लाख रुपये मिलेंगे.

एंट्री लिस्ट- कौन-कौन?: 

1. नीरज चोपड़ा, भारत- सीज़न बेस्ट 90.23m | बेस्ट 90.23m | वर्ल्ड रैंकिंग 1
2. एंड्रियान मारडारे, मोल्दोवा: सीज़न बेस्ट 82.38m | बेस्ट 86.66m | वर्ल्ड रैंकिंग: 8
3.एंडरसन पीटर्स- ग्रेनाडा: सीज़न बेस्ट 85.64m | बेस्ट 93.07m | वर्ल्ड रैंकिंग: 2
4. केशॉर्न वॉलकॉट, ट्रिनिडाड और टोबैगो: सीज़न बेस्ट 86.30m | बेस्ट 90.16m | वर्ल्ड रैंकिंग: 7
5. जूलियान वेबर, जर्मनी: सीज़न बेस्ट 91.06m | बेस्ट 91.06m | वर्ल्ड रैंकिंग: 3
6. साइमन वीलैंड, स्विट्ज़रलैंड: सीज़न बेस्ट 79.33m | बेस्ट 79.44m | वर्ल्ड रैंकिंग: 43
7.जुलियस येगो,केन्या: सीज़न बेस्ट 84.51m | बेस्ट 92.72m | वर्ल्ड रैंकिंग: 4

