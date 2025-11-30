शादी में मामूली कहासुनी को लेकर रोहतक में पैरा-एथलीट की सरेआम पीट-पीटकर हत्या

हरियाणा के रोहतक में एक नेशनल लेवल पैरा-एथलीट की पीट-पीटकर हत्या का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि पूरा विवाद एक शादी समारोह के दौरान कुछ लड़कों से उसकी कहासुनी हो गई थी. उसी कहासुनी का बदला लेने के लिए आरोपियों ने पैरा-एथलीट पर रॉड और हॉकी स्टीक से हमला किया था. इस हमले के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है. पुलिस ने मृतक एथलीट की पहचान रोहित धनखड़ के रूप में की है. रोहित धनखड़ का शनिवार को पंडित बीडी शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मौत हो गई.

पुलिस की जांच में पता चला है कि 27 नवंबर की शाम को 28 वर्षीय युवक और उसका दोस्त जतिन, रेवारी खेड़ा में एक रिश्तेदार के घर शादी समारोह में शामिल होने गए थे. कार्यक्रम स्थल पर रोहित ने कुछ लड़कों के गलत व्यवहार को लेकर आपत्ति जताई थी. इस बात उसकी कुछ लड़कों से कहासुनी भी हुई थी. शादी के बाद जब रोहित रोहतक लौट रहा था, तो उसी दौर रोहित की कार को पीछे से पहले टक्कर मारी गई. इसके बाद दूसरी कार से लगभग 15 से 20 लोग ने निकले और रोहित को पीटना शुरू कर दिया.

आरोपियों ने रॉड और हॉकी स्टिक से हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. उसका दोस्त किसी तरह हमले से बचने में कामयाब रहा. पेशेवर पावरलिफ्टर को पहले भिवानी जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, और उसकी हालत बिगड़ने के बाद उसे रोहतक रेफर कर दिया गया, जहां उसकी चोटों के कारण मौत हो गई.

इस घटना को लेकर रोहित के दोस्त जतिन ने बताया कि मैं और रोहित मेरे रिश्तेदार की शादी में गये थे. ये लोग अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे तो हमने इसका विरोध किया. मेरे जीजा के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ. हालांकि, जब हम लगभग एक घंटे के बाद कार्यक्रम स्थल से बाहर निकले, तो उन्हीं लोगों ने हमारी गाड़ी रोक दी. मैंने उनसे कहा, चलो कल बात करते हैं. लेकिन तब तक, वे यात्री सीट की खिड़की खोलने में कामयाब रहे जहां रोहित बैठा था. इसके बाद उन्होंने मेरी तरफ वाली खिड़की के शीशे पर रॉड से वार किया. मैं चला गया लेकिन उन्होंने हमारा पीछा करना शुरू कर दिया. हमें एक रेलवे क्रॉसिंग पर कार रोकनी पड़ी जहां हम इन लोगों से घिरे हुए थे. उनकी एक कार हमारे आगे थी और तीन हमारी कार के पीछे थीं. उन्होंने रोहित को पकड़ लिया जबकि मैं भागने में सफल रहा.