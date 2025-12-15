विज्ञापन
Asian Youth Para Games 2025: एमपी के अब्दुल ने फहराया तिरंगा; 3 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज जीतकर रच दिया इतिहास

Asian Youth Para Games 2025 में मध्य प्रदेश के रतलाम निवासी Abdul Qadir Indori ने भारत का नाम रोशन किया. दुबई में आयोजित प्रतियोगिता में भारतीय para swimmer ने 3 gold medals और 1 bronze medal जीतकर इतिहास रच दिया. MP athlete international medals जीतते हुए अब्दुल ने साबित किया कि मेहनत और हौसले से हर सपना पूरा हो सकता है.

Asian Youth Para Games 2025: एशियाई खेलों के मंच पर मध्य प्रदेश के एक बेटे ने तिरंगा ऊंचा कर दिया. दुबई में आयोजित 5th Asian Youth Para Games 2025 में रतलाम के दिव्यांग तैराक अब्दुल कादिर इंदौरी ने ऐसा प्रदर्शन किया, जिसने पूरे देश को गर्व से भर दिया. तीन स्वर्ण और एक कांस्य पदक जीतकर अब्दुल ने न सिर्फ इतिहास रचा, बल्कि लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा भी बन गए.

दरअसल, 5वें एशियन यूथ पेरा गेम्स 2025 का आयोजन दुबई में हुआ, जहां भारत की ओर से हिस्सा लेने वाले अब्दुल कादिर इंदौरी ने तैराकी प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया. उनकी मेहनत और लगन का नतीजा रहा कि वे एक के बाद एक पदक जीतते चले गए.

तीन स्वर्ण और एक कांस्य पर कब्जा

अब्दुल ने 50 मीटर बैकस्ट्रोक, 100 मीटर फ्रीस्टाइल और 50 मीटर फ्रीस्टाइल स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतकर विरोधियों को पीछे छोड़ दिया. वहीं, 50 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में उन्होंने कांस्य पदक हासिल कर भारत की झोली में एक और मेडल डाला.

राष्ट्रगान के साथ छलके आंसू

अपनी जीत को याद करते हुए अब्दुल भावुक हो गए. उन्होंने बताया कि उनके जीवन का सबसे खास पल वह था, जब पदक समारोह के दौरान मंच पर राष्ट्रगान बजा. उन्होंने कहा, उस समय आंखों में आंसू थे और दिल में देश के लिए गर्व, जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है.

कड़ी प्रतिस्पर्धा और चुनौतियों के बीच अब्दुल ने यह साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों, तो कोई भी मुश्किल रास्ता नहीं रोक सकती. उनका सफर हर उस युवा के लिए मिसाल है, जो हालात से लड़कर अपने सपनों को साकार करना चाहता है.

SAI और PCI के चयन से मिला मौका

अब्दुल का चयन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) और पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया (PCI) द्वारा किया गया था. इस मंच पर मिली सफलता ने चयनकर्ताओं के भरोसे को भी सही साबित कर दिया.

घर पहुंचते ही हुआ जोरदार स्वागत

जीत के बाद अब्दुल के घर और प्रशिक्षण स्थल पर खुशी का माहौल रहा. परिजनों, कोच, खेल प्रेमियों और स्थानीय लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और मिठाई खिलाकर बधाइयां दीं.

आगे और ऊंची उड़ान का सपना

अब्दुल कादिर इंदौरी का सपना यहीं नहीं रुकता. वे भविष्य में एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व कर स्वर्ण पदक जीतना चाहते हैं और देश का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और ऊंचा करना चाहते हैं.

