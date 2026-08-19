BWF World Championships: लक्ष्य सेन उलटफेर का शिकार, दूसरे राउंड में गैरेट टैन ने हराया

भारतीय शटलर लक्ष्य सेन दिल्ली में जारी बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में उलटफेर का शिकार हुए हैं. उन्होंने राउंड ऑफ़ 32 मैच में अमेरिकी गैरेट टैन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है.पहला गेम जीतने के बाद लक्ष्य अगले दो गेम हार गए. टैन ने लक्ष्य सेन को हराने के लिए अविश्वसनीय वापसी की है. टैन ने 19-21, 21-19, 21-17 से जीत दर्ज की.

(अपडेट जारी है.)