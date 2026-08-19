BWF World Championships: पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने बनाई राउंड ऑफ 16 में जगह, लक्ष्य सेन का सफर खत्म

BWF World Championships: बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में बुधवार का दिन भारत के लिए मिला-जुला रहा. पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली, जबकि लक्ष्य सेन को दूसरे दौर में अमेरिका के 18 वर्षीय गैरेट टैन के खिलाफ तीन मैच के रोमांचक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा.

वहीं, भारतीय पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को अपने शुरुआती मुकाबले में वॉकओवर मिला और उन्होंने प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली. दिन का अंत भारत के लिए जीत के साथ हुआ, जब आयुष शेट्टी ने श्रीलंका के डुमिंदु अबेविक्रमा को 21-18, 21-10 से हराया. इसके बाद पीवी सिंधु ने कनाडा की वेन यू झांग को 21-16, 21-17 से मात देकर अगले दौर में प्रवेश किया.

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