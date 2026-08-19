विज्ञापन
विशेष लिंक

BWF World Championships: पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने बनाई राउंड ऑफ 16 में जगह, लक्ष्य सेन का सफर खत्म

PV सिंधु और आयुष शेट्टी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए हैं. हालांकि, बुधवार को बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के लिए दिन मिला-जुला रहा. जहां सिंधु और आयुष शेट्टी अगले राउंड में पहुंच गए, वहीं लक्ष्य सेन का सफ़र यहीं खत्म हो गया.

Read Time: 1 min
trusted source trusted source
Share
BWF World Championships: पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने बनाई राउंड ऑफ 16 में जगह, लक्ष्य सेन का सफर खत्म
PV Sindhu
ANI

BWF World Championships: बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में बुधवार का दिन भारत के लिए मिला-जुला रहा. पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली, जबकि लक्ष्य सेन को दूसरे दौर में अमेरिका के 18 वर्षीय गैरेट टैन के खिलाफ तीन मैच के रोमांचक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा.

वहीं, भारतीय पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को अपने शुरुआती मुकाबले में वॉकओवर मिला और उन्होंने प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली. दिन का अंत भारत के लिए जीत के साथ हुआ, जब आयुष शेट्टी ने श्रीलंका के डुमिंदु अबेविक्रमा को 21-18, 21-10 से हराया. इसके बाद पीवी सिंधु ने कनाडा की वेन यू झांग को 21-16, 21-17 से मात देकर अगले दौर में प्रवेश किया.

ये भी पढ़ें-  BWF World Championships: लक्ष्य सेन उलटफेर का शिकार, दूसरे राउंड में गैरेट टैन ने हराया

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Other Sports
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com