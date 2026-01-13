ग्रेटर नोएडा में कार के नीचे से मिला युवती का शव, दो भाइयों का थी अकेला सहारा

ग्रेटर नोएडा के थाना बीटा-2 क्षेत्र में सोमवार सुबह एक पार्क के पास कार के नीचे से 27 साल की युवती का शव मिला है. मृतका की पहचान महोबा जिले के पिपरी निवासी दीपा के रूप में हुई है, जो वर्तमान में ग्रेटर नोएडा के बीटा-2 में रह रही थी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, साथ ही मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है.

पुलिस के अनुसार, युवती अपने छोटे भाई के साथ सेक्टर बीटा-2 में किराए के मकान में रहती थी. वह नोएडा के सेक्टर-60 स्थित एक कॉल सेंटर में पिछले एक वर्ष से कार्यरत थी. परिजनों ने बताया कि दीपा रोजाना की तरह ही रविवार को भी सुबह घर से नौकरी के लिए निकली थी, लेकिन रात तक वापस नहीं लौटी. देर रात भाई ने कई बार फोन किया, लेकिन उसका मोबाइल बंद मिला.

दीपा पर थी अपने दो छोटे भाइयों की जिम्‍मेदारी

सोमवार सुबह बीटा-2 पार्क के पास खड़ी एक कार के नीचे से उसका शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल की बारीकी से जांच की. शव कार के नीचे संदिग्ध अवस्था में मिला है. पुलिस के मुताबिक, प्रथम दृष्टया मामला सड़क दुर्घटना का लग रहा है, लेकिन पुलिस अन्य पहलुओं से भी इनकार नहीं कर रही है.

पुलिस का कहना है कि मौत के सही कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा. जानकारी के मुताबिक, दीपा के माता-पिता का पहले ही निधन हो चुका है. वह परिवार की सबसे बड़ी संतान थी और अपने दो छोटे भाइयों की जिम्मेदारी भी उसी पर थी. इनमें से एक भाई आगरा में नौकरी करता है, जबकि दूसरा उसके साथ ही रहता था.

पार्क के पास कैसे पहुंची युवती, पता करने में जुटी पुलिस

थाना प्रभारी बीटा-2 ने बताया कि सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच की जा रही है. यह पता लगाया जा रहा है कि युवती पार्क के पास कैसे पहुंची और कार के नीचे से उसका शव कैसे मिला. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और कॉल डिटेल व मोबाइल लोकेशन का भी पता लगाया जा रहा है.

