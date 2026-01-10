विज्ञापन
30 साल की नौकरी का ये सिला? मालिक ने बेटे की शादी में नहीं बुलाया तो थाने पहुंच गया बुजुर्ग

ग्रेटर नोएडा के बुजुर्ग ने पुलिस को बताया कि मालिक के बेटे की हाल ही में शादी हुई, लेकिन न तो सगाई में और न ही शादी में उन्हें बुलाया गया. जब बाद में शादी हो जाने की जानकारी मिली, तो उन्हें गहरा सदमा पहुंचा.

30 साल की नौकरी का ये सिला? मालिक ने बेटे की शादी में नहीं बुलाया तो थाने पहुंच गया बुजुर्ग
मालिक ने बेटे की शादी का नहीं दिया निमंत्रण तो थाने पहुंच गया बुजुर्ग व्यक्ति (AI इमेज)
  • दनकौर थाने में करीब साठ वर्षीय बुजुर्ग आस मोहम्मद ने शादी में न बुलाए जाने को लेकर पुलिस से शिकायत की
  • बुजुर्ग ने तीस वर्षों तक बर्तन की थोक दुकान में ईमानदारी से काम करते हुए परिवार जैसा रिश्ता बनाया था
  • पुलिस ने बताया कि शादी में न बुलाना कानूनी अपराध नहीं है इसलिए किसी तरह की एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती
नोएडा:

यूपी के ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाने में शुक्रवार को एक अनोखा और भावनात्मक मामला सामने आया. इस मामले ने पुलिसकर्मियों के साथ-साथ वहां मौजूद लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया. यह मामला न तो चोरी का था, न मारपीट या धोखाधड़ी का, बल्कि एक बुजुर्ग व्यक्ति के सम्मान और भावनात्मक पीड़ा से जुड़ा था. पुलिस ने पूरे मामले को सुना और बुजुर्ग को समझाया कि इस मामले में वह कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं. हालांकि, बुजुर्ग की बेबसी देख, पुलिसवाले भी भावुक हो गए.  

सारी जिंदगी पूरी ईमानदारी से काम किया

करीब 60 वर्षीय बुजुर्ग आस मोहम्मद, दनकौर कस्बे के शोक बाजार क्षेत्र में स्थित बर्तन की थोक दुकान पर पिछले करीब 30 वर्षों से काम कर रहे थे. बुजुर्ग का कहना है कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी दुकान और मालिक के कारोबार को खड़ा करने में लगा दिया. सुबह दुकान खोलने से लेकर रात में बंद करने तक वह पूरी ईमानदारी से काम करते रहे. इस दौरान मालिक के परिवार से उनका रिश्ता सिर्फ कर्मचारी और मालिक का नहीं, बल्कि भरोसे और अपनापन का बन गया था.

30 साल के भरोसे का ये सिला?

बुजुर्ग ने यूपी पुलिस को बताया कि मालिक के बेटे की हाल ही में शादी हुई, लेकिन न तो सगाई में और न ही शादी में उन्हें बुलाया गया. जब बाद में शादी हो जाने की जानकारी मिली, तो उन्हें गहरा सदमा पहुंचा. उनका कहना है कि 30 साल की मेहनत और वफादारी के बाद इस तरह नजरअंदाज किया जाना उन्हें अपमानजनक लगा. बुजुर्ग न्याय की उम्मीद लेकर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराने की मांग की. 

आखिर दुकान के मालिक की क्‍या मजबूरी रही?

पुलिस ने पूरी संवेदनशीलता से उनकी बात सुनी. इसके बाद समझाया कि किसी शादी में न बुलाना कानूनन अपराध नहीं है, इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती. पुलिस ने उनकी भावनाओं को जायज बताते हुए आपसी बातचीत से मामला सुलझाने की सलाह दी. हालांकि, दूसरे पक्ष की बात इस मामले में अभी तक सामने नहीं आ पाई है. आखिर, क्‍या मजबूरी थी कि दुकान के मालिक ने बेटे की शादी में अपने 30 साल पुराने कर्मचारी को नहीं बुलाया.  

यह मामला दनकौर थाने में चर्चा का विषय बना हुआ है. पुलिसकर्मियों का कहना है कि यह घटना बदलते सामाजिक रिश्तों की तस्वीर दिखाती है, जहां लोग कानून से ज्यादा इंसाफ और सम्मान की उम्मीद लेकर पुलिस के पास पहुंच रहे हैं.

Son Wedding Invitation, UP News, Dankaur Police Station
