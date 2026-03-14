कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं दिया, फिर अब कैसे...? कांशीराम को लेकर राहुल गांधी पर भड़कीं मायावती

बीजेपी सुप्रीमो मायावती एक बार फिर कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर हैं. वजह हैं कांशीराम. दरअसल शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी ने लखनऊ में कांशीराम जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया था. इस दौरान राहुल गांधी ने बीएसपी संस्थापक को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर जवाहरलाल नेहरू जीवित होते, तो कांशीराम कांग्रेस के मुख्यमंत्री होते. इतना ही नहीं उनके लिए भारत रत्न की भी मांग उठाई गई. अब मायावती राहुल के इस बयान पर हमलावर हैं.

'कांग्रेस ने बाबा साहेब को सभी सम्मान नहीं दिया'

मायावती का आरोप है कि कांग्रेस ने सालों तक सत्ता में रहने के बाद भी बाबा साहेब को कभी भी आदर-सम्मान नहीं दिया. न ही कांग्रेस ने उनको कभी 'भारतरत्न' की उपाधि से सम्मानित किया. अब कांग्रेस कैसे कांशीराम जी को इस उपाधि से सम्मानित कर सकती है. मायावती ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए कांशीराम जी के निधन पर एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था. उस समय उत्तर प्रदेश की सपा सरकार ने भी राजकीय शोक घोषित नहीं किया था.

1. जैसा कि सर्वविदित है कि कांग्रेस पार्टी ने काफी वर्षो तक केन्द्र की सत्ता में रहकर दलितों के मसीहा व भारतीय संविधान के मूल निर्माता परमपूज्य बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर का कभी भी आदर-सम्मान नहीं किया और ना ही उनको 'भारतरत्न' की उपाधि से भी सम्मानित किया। भला फिर यह पार्टी… — Mayawati (@Mayawati) March 14, 2026

कांग्रेस के साथ ही दलित पार्टियां भी निशाने पर

बीएसपी सुप्रीमो ने कांग्रेस के साथ ही दलित संगठनों और अन्य दलित पार्टियों को भी निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि दूसरे दलों के हाथों में खेल कर दलित समाज के बने अनेकों संगठन और पार्टियां भी कांशीराम के नाम को भुनाने की कोशिश में हमेशा लगी रहती हैं. मायावती का ये हमला कांग्रेस के साथ ही चंद्रशेखर आजाद पर भी माना जा रहा है.

बीएसपी को कमजोर करने का आरोप

मायावती ने कहा कि ये सभी दल आए दिन अलग-अलग तरह के हथकंडे अपनाकर कांशीराम जी द्वारा बनाई गई पार्टी बीएसपी को कमजोर करने में लगी हैं. इसके साथ ही उन्होंने समर्थकों से इन लोगों से सचेत रहने को लेकर आगाह किया. उन्होंने कहा कि बीएसपी समर्थकों को खासकर कांग्रेस से सजग रहने की ज्यादा जरूरत है. इनकी दलित-विरोधी सोच और मानसिकता की वजह से ही बीएसपी को बनाया गया था.

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