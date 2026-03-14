LPG Shortage: रसोई गैस सिलेंडर की चिंता दूर! बुकिंग से लेकर सप्लाई तक 3 दिन में सरकार का 10 बड़े कदमों का ऐलान

अमेरिका- इजरायल और ईरान युद्ध की वजह से भारत में रसोई गैस सिलेंडरों की कमी को लेकर जो टेंशन थी, उसे दूर करने के लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं. सरकार ने खाड़ी देशों के होर्मुज रूट से सप्लाई रुकने के बाद अमेरिका, कनाडा, अल्जीरिया जैसे नए रास्तों से तेल-गैस की बड़ी खेप मंगाई है. ईरान को भरोसे में लेते हुए होर्मुज से भी कुछ भारतीय जहाज तेल-गैस लेकर सफलतापूर्वक गुजरे हैं. वहीं सरकार ने कमर्शियल गैस सिलेंडरों के लिए 20 प्रतिशत कोटे का ऐलान कर दिया है. जमाखोरों और कालाबाजारी के खिलाफ यूपी, दिल्ली से महाराष्ट्र तक लगातार छापेमारी हो रही है. सरकार ने हाईलेवल कमेटी भी बनाई है, जो सप्लाई पर नजर रख रही है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने सरकार के कदमों की जानकारी, जानें पूरी डिटेल.

ये भी पढ़ें- देश में पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं, लोग अफवाहों पर खरीदारी ना करेंः पेट्रोलियम मंत्रालय

ये भी पढ़ें- LPG Shortage: रसोई गैस सिलेंडर की टेंशन दूर! एक्शन मोड में आई सरकार ने तेल-गैस के 5 नए रास्ते खोजे, बड़ी डील की तैयारी

ये भी पढ़ें- कमर्शियल गैस सिलेंडर पर सरकार का बड़ा फैसला, सप्लाई में 20% कोटा मिलेगा, होटल-रेस्तरां को मिलेगी राहत