दुबई से भारत लाया गया मुंबई का ड्रग्स सरगना‘शेरा’, 2 करोड़ की एमडी ड्रग्स भी बरामद

मुंबई पुलिस की नारकोटिक्स सेल ने ड्रग्स नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए फरार आरोपी सलमान सलीम शेख उर्फ शेरा को गिरफ्तार कर लिया है. शेरा की गिरफ्तारी यूएई में की गई है. पुलिस की विशेष टीम अब उसे लेकर भारत पहुंची है. पुलिस के मुताबिक शेरा लंबे समय से दुबई से ड्रग्स का नेटवर्क चला रहा था. बीते दिनों मुंबई-ठाणे इलाके में कई बार पकड़ी गई एमडी ड्रग्स (मेफेड्रोन) की खेप में उसका नाम सामने आया था.

पुलिस सुत्रों के अनुसार आरोपी के खिलाफ मुंबई और ठाणे के अलग-अलग पुलिस थानों में NDPS एक्ट के तहत कई केस दर्ज हैं. इन मामलों में कुल करीब 2 करोड़ रुपये की एमडी ड्रग्स बरामद की गई थी.

कई थानों में दर्ज हैं केस

कसाईथाणे पुलिस स्टेशन (ठाणे):

यहां से पुलिस ने 20.29 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त की थी, जिसकी कीमत करीब ₹2.5 लाख बताई गई.

शारी पुलिस स्टेशन (ठाणे):

इस मामले में पुलिस ने 1 किलो 32 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की थी.

विवेकानंद पुलिस स्टेशन (ठाणे):

यहां से पुलिस ने करीब 990 ग्राम एमडी ड्रग्स और 10 ग्राम अड्रेनालिन पाउडर जब्त किया था। कुल कीमत लगभग ₹23 लाख बताई गई.

साकीनाका पुलिस स्टेशन (मुंबई):

यहां से पुलिस ने करीब 980 किलो एमडी ड्रग्स बरामद की थी, जिसकी कीमत ₹45 लाख से ज़्यादा बताई गई.

डोंगरी पुलिस स्टेशन (मुंबई):

यहां से 47 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त की गई थी, कीमत करीब ₹48,000 बताई गई.

दुबई में छिपा था आरोपी, इंटरपोल के जरिए पकड़ा गया

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि शेरा मुंबई से भागकर दुबई में रह रहा है और वहीं से अपने नेटवर्क के ज़रिए भारत में ड्रग्स की सप्लाई करवाता था. इसके बाद मुंबई पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस (Red Corner Notice) जारी कराया. UAE (दुबई) पुलिस और भारत की सिस्टर एजेंसियों (Sister Agencies) की मदद से आरोपी को पकड़ लिया गया और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद भारत लाया गया.

2 करोड़ से ज़्यादा की एमडी ड्रग्स बरामद

पुलिस सूत्रो के अनुसार अलग-अलग मामलों में बरामद एमडी ड्रग्स की कुल कीमत लगभग ₹2 करोड़ 9 लाख रुपये आंकी गई है. अब आरोपी सलमान सलीम शेख उर्फ शेरा को मुंबई लाकर पूछताछ की जा रही है।