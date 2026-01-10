विज्ञापन
मुंबई में युवक को हथकड़ी पहनाकर टेम्पो में अपहरण कर ले जा रहे थे, फिर ट्रैफिक पुलिस ने सुन ली मदद की गुहार

मुंबई में पैसों के विवाद में युवक को हथकड़ी पहनाकर अगवा किया गया लेकिन ट्रैफिक पुलिस की सतर्कता से भायखला सिग्नल पर युवक को बचा लिया गया.

मुंबई में युवक को हथकड़ी पहनाकर टेम्पो में अपहरण कर ले जा रहे थे, फिर ट्रैफिक पुलिस ने सुन ली मदद की गुहार
मुंबई ट्रैफिक पुलिस (फाइल फोटो)
मुंबई:

मुंबई में पैसों के लेन-देन को लेकर मुंबई में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां 33 वर्षीय युवक को अगवा कर हथकड़ी पहनाई गई और चलते टेम्पो में बेरहमी से पीटा गया. लेकिन खुशकिस्मती ये रही कि युवक की जान ट्रैफिक पुलिस की सतर्कता से बच गई. भायखला इलाके के एक सिग्नल पर हंगामा देख पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और युवक को बचा लिया गया

शोएब को नागपाड़ा बुलाया

पीड़ित की पहचान मोहम्मद शोएब तनवीर अहमद शेख के रूप में हुई है, जो नवी मुंबई के कोपरखैराने का रहने वाला और पेशे से फैब्रिकेटर है. पुलिस को दी शिकायत में शोएब ने बताया कि वह बुधवार शाम नागपाड़ा इलाके में मनपा चुनाव प्रचार के सिलसिले में गया था. इसी दौरान उसे दानिश पेटीवाला का फोन आया, जिसने मसाला बनाने की मशीन का ऑर्डर देने और एडवांस भुगतान के बहाने उसे नागपाड़ा अस्पताल के पास बुलाया.

डेढ़ लाख रुपये लौटाने की मांग

जब शोएब मौके पर पहुंचा तो वहां मोबिन पेटीवाला भी मौजूद था. आरोप है कि मोबिन ने उससे तुरंत ₹1.50 लाख लौटाने की मांग की. मौके पर रकम न दे पाने पर दोनों आरोपियों ने कथित तौर पर उसकी पिटाई की, फिर उसे हथकड़ी पहनाकर जबरन टेम्पो में डाल दिया और बायकुला की ओर ले जाने लगे.

2019 की डील विवाद की जड़

पुलिस के मुताबिक, विवाद की जड़ 2019 की एक कारोबारी डील है. उस समय मोबिन ने मशीन बनवाने के लिए शोएब को ₹1.50 लाख एडवांस दिए थे. लेकिन 2020 में कोविड लॉकडाउन के दौरान शोएब की वर्कशॉप बंद हो गई, जिससे मशीन डिलीवर नहीं हो सकी. पैसे की वसूली के लिए आरोपियों ने कथित तौर पर अपहरण की साजिश रची.

चलते टेम्पो में शोएब के साथ मारपीट

चलते टेम्पो के अंदर मोबिन ने शोएब के साथ मारपीट जारी रखी और पैसे न लौटाने पर जान से मारने की धमकी भी दी. तभी भायखला फल बाजार के पास रेड सिग्नल पर गाड़ी रुकी. इस दौरान शोएब ने जोर-जोर से मदद की गुहार लगाई, जिससे आसपास मौजूद लोगों और ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस का ध्यान गया. जांच करने पर पुलिस ने देखा कि टेम्पो के अंदर एक युवक हथकड़ी में जकड़ा हुआ है.

पुलिस ने दर्ज किया मामला

सूचना मिलते ही भायखला पुलिस मौके पर पहुंची, पीड़ित को सुरक्षित बाहर निकाला और दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया. पुलिस ने अपहरण, मारपीट और आपराधिक धमकी से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

