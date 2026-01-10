विज्ञापन
पुलिस के मुताबिक, यह घटना 2 नवंबर 2025 की है. सुरती मोहल्ला इलाके में रहने वाली महिला जब बाजार जा रही थी, तभी नागपाड़ा की पीर खान स्ट्रीट पर दो अजनबी उसके पास आए.

मुंबई पुलिस ने ‘बोलबच्चन’ ठग गिरोह का किया पर्दाफाश, महिला से ठगे गए सोने के गहने 100% बरामद
मुंबई:

मुंबई में ठगी के एक पुराने और शातिर तरीके पर नादपाड़ा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात ‘बोलबच्चन' ठग गिरोह के एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है. यह गिरोह मीठी बातों और अंधविश्वास का सहारा लेकर राह चलते लोगों को निशाना बनाता था. ताज़ा मामले में आरोपियों ने एक महिला को घर की परेशानियां दूर करने के नाम पर झांसे में लेकर उसके सोने के गहने ठग लिए थे.

पुलिस के मुताबिक, यह घटना 2 नवंबर 2025 की है. सुरती मोहल्ला इलाके में रहने वाली महिला जब बाजार जा रही थी, तभी नागपाड़ा की पीर खान स्ट्रीट पर दो अजनबी उसके पास आए. उन्होंने महिला से एक सिक्का लिया और उसे हथेली पर रगड़कर सूंघने को कहा. आरोपियों ने दावा किया कि इस ‘टोटके' से उसके घर की सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी. बातों में उलझाकर उन्होंने महिला को अपने हाथों से ही दो सोने की चूड़ियां उतारने के लिए राज़ी कर लिया. करीब पांच तोला वज़न की ये चूड़ियां, जिनकी कीमत लगभग पांच लाख रुपये बताई जा रही है, लेकर आरोपी मौके से फरार हो गए.

मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रदीप काले और पुलिस निरीक्षक बरावकर (क्राइम) के मार्गदर्शन में जांच टीम तुरंत हरकत में आई. जांच अधिकारी ज्ञानेश्वर शेंदगे और उनकी टीम ने इलाके के 50 से 60 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. तकनीकी जांच और कैमरों की मदद से यह सामने आया कि आरोपी नागपाड़ा के ही एक गेस्ट हाउस में ठहरे थे.

गेस्ट हाउस से मिले एक मोबाइल नंबर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की लोकेशन उत्तर प्रदेश के अमरोहा में ट्रेस कर ली. हैरानी की बात यह रही कि पुलिस ने वारदात के महज तीन घंटे के भीतर संदिग्धों की पहचान कर ली. इसके बाद नागपाड़ा पुलिस की एक टीम तुरंत उत्तर प्रदेश रवाना हुई और स्थानीय पुलिस की मदद से 5 नवंबर की सुबह करीब 5 बजे अमरोहा में रियासत शब्बीर अल्वी (56) के घर पर छापा मारा. पुलिस को देखकर आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टीम ने उसे दबोच लिया.

आगे की जांच में खुलासा हुआ कि ठगा गया सोना आरोपी इरशाद कलवा की पत्नी नजिमफातमा ने एक स्थानीय जौहरी को बेच दिया था. पुलिस ने उसे जांच के दायरे में लिया और उसकी निशानदेही पर जौहरी से 50.06 ग्राम सोना, जिसकी कीमत करीब 5.24 लाख रुपये है, बरामद कर लिया गया. इस तरह पुलिस ने चोरी गए माल की शत-प्रतिशत रिकवरी कर ली. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी रियासत शब्बीर अल्वी आदतन अपराधी है. उसके खिलाफ अमरोहा और डिडोली पुलिस थानों में आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और चोरी से जुड़े आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं. पुलिस को शक है कि वही इस स्थानीय आपराधिक गिरोह का सरगना है.

