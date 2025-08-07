हथियार कहां से लाए हो... जानिए मुंबई में पुलिस के हाथ कहां से लगे पांच शूटर्स

मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने कॉटन ग्रीन स्टेशन के पास से पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार लोगों के पास से पुलिस को हथियार भी बरामद हुए हैं. ये सभी लोग शूटर्स बताए जा रहे हैं. अभी तक की जांच में पता चला है कि ये सभी लोग हरियाणा से मुंबई आए थे. मुंबई क्राइम ब्रांच ने आरोपियों के पास से 50 जिंदा कारतूस और 4 पिस्तौल भी बरामद किए हैं और पुलिस अब इस बात का पता लगाने में जुटी है कि ये लोग क्या किसी बड़ी योजना को अंजाम देने मुंबई आए थे.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सन्नी नरेशकुमार, रवि अंग्रेज, राहुल पृथ्वीसिंह, अनुज कुलदीप कुमार और आदित्य योगेश कौशिक के रूप में हुई है. मुंबई क्राइम ब्रांच को मिली खूफिया जानकारी के आधार पर यह कार्यवाही हुई है. पुलिस अब इन गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर ये पता करने वाली है कि आखिर इन्हें मुंबई में हथियार लेकर किसने भेजा था और उनका मोटिव क्या था.

पुलिस को शक है कि ये किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के इरादे से मुंबई पहुंचे थे. इनके पास से मिले हथियार और जिंदा कारतूस इसी बात की गवाही दे रहे हैं. पुलिस अब इन लोगों की क्राइम कुंडली का भी पता लगाने की कोशिश कर रही है. हरियाणा की पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है.

मुंबई क्राइम ब्रांच ने जब इन्हें मौके से पकड़ा तब अधिकारी ने पूछा क्या तुम्हारे पास जो पिस्तौल और कारतूस बरामद किया गया उसका लाइसेंस है? तब गिरफ्तार आरोपियों ने कहा नहीं. अगर लाइसेंस नहीं है, तो तुम हथियार किस काम से लाए हो?" पूछने पर एक आरोपी ने बताया कि वह इसे बेचने के लिए लाया था. हालांकि, इनके बयान के बाद भी मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी जांच पड़ताल कर रहे हैं. पुलिस को शक है कि कहीं वो किसी बड़ी योजना को अंजाम देने मुंबई में तो नहीं आए थे?

मुंबई के कालाचौकी पुलिस स्टेशन में इन सभी 5 आरोपियों के खिलाफ BNS की धारा और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है.