दिल्ली में टल गई बड़ी गैंगवॉर! तैयार बैठे अनमोल बिश्नोई और हैरी बॉक्सर गैंग के 5 खतरनाक शूटर गिरफ्तार

- दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दो अलग-अलग ऑपरेशनों में पांच खतरनाक शूटरों को गिरफ्तार किया है
- गिरफ्तार शूटर पंजाब और हरियाणा के तीन हाई-प्रोफाइल मर्डर केसों के मुख्य आरोपी हैं
- गिरफ्तार आरोपियों में पीयूष पिपलानी, अंकुश सोलंकी, कुंवरबीर, लवप्रीत सिंह और संतोख उर्फ कपिल खत्री शामिल हैं
राजधानी दिल्ली को एक बार फिर दहलाने की साजिश को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नाकाम कर दिया है. दो अलग-अलग ऑपरेशनों में पुलिस ने कुख्यात आरजू-अनमोल बिश्नोई-हैरी बॉक्सर गैंग से जुड़े 5 खतरनाक शूटरों को गिरफ्तार किया है. ये शूटर पंजाब और हरियाणा में हुए तीन हाई-प्रोफाइल हत्याकांडों के मुख्य आरोपी हैं और दिल्ली में किसी बड़े टारगेट को निशाना बनाने की फिराक में थे. गिरफ्तार शूटरों में पीयूष पिपलानी, अंकुश सोलंकी, कुंवरबीर, लवप्रीत सिंह और संतोख उर्फ कपिल खत्री शामिल हैं.
इन बड़े हाइप्रोफाइल मर्डर केसों का शामिल थे शूटर
इंदरप्रीत सिंह उर्फ पैरी मर्डर (चंडीगढ़): 1 दिसंबर 2025 को सेक्टर-26 में हुई इस हत्या में पीयूष पिपलानी और अंकुश सोलंकी मुख्य शूटर थे, जबकि कुंवरबीर ने कार चलाकर उन्हें भगाने में मदद की थी.
सोनू नोल्टा मर्डर (पिंजौर): 5 जून 2025 को राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी सोनू नोल्टा की हत्या में भी पीयूष और अंकुश का नाम सामने आया है.
अशु महाजन मर्डर (अमृतसर): सितंबर 2025 में 'लायन बार एंड रेस्टोरेंट' के मालिक की हत्या में संतोख उर्फ कपिल खत्री लंबे समय से वांटेड था.
गिरफ्तार आरोपियों की प्रोफाइल
|नाम
|उम्र
|निवासी
|आपराधिक रिकॉर्ड
|पीयूष पिपलानी
|28
|पंचकूला
|2 मर्डर केस का लीड शूटर, 6 अन्य केस दर्ज
|अंकुश सोलंकी
|23
|पंचकूला
|पैरी और नोल्टा मर्डर में शामिल, NBW जारी था
|कुंवरबीर
|30
|अमृतसर
|लॉजिस्टिक सपोर्टर, लूट और हत्या के प्रयास के केस
|लवप्रीत सिंह
|26
|पंजाब
|हाल ही में जमानत पर आया, नई साजिश में शामिल हुआ
|संतोख
|29
|तरनतारन
|अशु महाजन हत्याकांड का मुख्य आरोपी
कैसे जाल में फंसे बिश्नोई गैंग के गुर्गे?
स्पेशल सेल को खुफिया सूचना मिली थी कि चंडीगढ़ मर्डर का एक आरोपी दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में छिपा है. डेटा और मोबाइल लोकेशन ट्रैक करने के बाद पुलिस ने दो चरणों में ऑपरेशन चलाया.
पहला ऑपरेशन: रिंग रोड (शांति वन) के पास घेराबंदी कर कुंवरबीर, लवप्रीत और कपिल खत्री को गिरफ्तार किया गया.
दूसरा ऑपरेशन: पूछताछ में पता चला कि दो और शूटर दिल्ली आ रहे हैं. इसके बाद सराय काले खां बस स्टैंड पर जाल बिछाकर पीयूष पिपलानी और अंकुश सोलंकी को काबू किया गया. पुलिस ने इनके पास से 4 पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं.
दिल्ली में था बड़ा टारगेट
शुरुआती पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. ये शूटर बैचों में दिल्ली पहुंच रहे थे. इन्हें दिल्ली के किसी ऐसे व्यक्ति को शूट करने का काम सौंपा गया था, जिसे हाल ही में गैंग की ओर से रंगदारी और धमकी भरे फोन आए थे. पुलिस का मानना है कि इन गिरफ्तारियों से राजधानी में एक बड़ा खून-खराबा टल गया है. एडिशनल CP, स्पेशल सेल पी.एस. कुशवाहा ने बताया, "हमने शहर में एक बड़ा अपराध होने से पहले ही उसे रोक दिया है. पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी है ताकि इस सिंडिकेट के अन्य नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके."
