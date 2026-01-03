विज्ञापन
बिहार में बहन की शादी का विरोध करने पर युवक की हत्या, तीन शूटर गिरफ्तार

बिहार के मुजफ्फरपुर में चचेरी बहन की शादी का विरोध करने पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. बहन के दूसरे पति ने एक लाख रुपये में तीन शूटरों को सुपारी दी थी. पुलिस ने 72 घंटे में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

मुजफ्फरपुर:

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में चचेरी बहन की शादी का विरोध करना एक युवक के लिए जानलेवा साबित हुआ. आरोप है कि लड़की के दूसरे पति ने युवक की हत्या के लिए तीन शूटरों को एक लाख रुपये में सुपारी दी थी. 30 दिसंबर को औराई थाना क्षेत्र के राजखंड उत्तरी पंचायत के बलिया गांव में स्थित मध्य विद्यालय के पास पीपल के पेड़ के पास 21 वर्षीय अर्जुन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई.

दुकान से लौटते वक्त ताबड़तोड़

अर्जुन कुमार, जो जगदेव पंडित का पुत्र था, मोबाइल दुकान से काम खत्म कर घर लौट रहा था, तभी अज्ञात अपराधियों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. घटना के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई. सूचना मिलते ही औराई थाना अध्यक्ष राजा सिंह मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. 1 जनवरी को मृतक के पिता के बयान पर एफआईआर दर्ज की गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों ने एक विशेष टीम का गठन किया, जिसने तकनीकी और सूचना के आधार पर जांच शुरू की.

72 घंटे में खुलासा और गिरफ्तारी

पुलिस ने महज 72 घंटे में इस हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया. घटना में प्रयुक्त हथियार के साथ चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार आरोपियों में बलिया निवासी लक्ष्मी पंडित का पुत्र जितेंद्र कुमार और तीन शूटर शामिल हैं.

  • सोनू कुमार (पिता उमेश महतो)
  • गोपी कुमार (पिता प्रेम साहनी)
  • रोहित कुमार (पिता कृष्णानंद शाही)

पुलिस ने बताया कि हत्या के पीछे की वजह चौंकाने वाली है. अर्जुन की चचेरी बहन ने शादी के बाद अपने पहले पति को छोड़कर एक विशेष समुदाय के युवक से शादी कर ली थी. अर्जुन इस रिश्ते का विरोध करता था. इसी बात से नाराज होकर लड़की के दूसरे पति ने अर्जुन को रास्ते से हटाने की साजिश रची. उसने जितेंद्र कुमार के साथ मिलकर तीन शूटरों को सुपारी दी. हत्या में इस्तेमाल पिस्टल भी बरामद कर ली गई है. फिलहाल सभी आरोपियों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

