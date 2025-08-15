विज्ञापन
अजित पवार की ‘लाडकी बहिन’ योजना से महायुती को 238 सीटों की जीत... सुनील तटकरे का विपक्ष पर पलटवार
  • सुनील तटकरे ने ‘लाडकी बहिन योजना’ को महिलाओं के आत्म-सम्मान और राजनीतिक सफलता का माध्यम बताया.
  • तटकरे ने कहा कि इस योजना से समाज के सभी वर्गों की महिलाओं को लाभ मिला.
  • स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित हैं और एनसीपी को अधिकतम जीत का भरोसा है.
मुंबई:

विपक्षी दलों द्वारा ‘लाडकी बहिन' योजना को दिखावा बताने और यह आरोप लगाने कि इस योजना ने महिलाओं के आत्म-सम्मान को ₹1,500 में बेच दिया, पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रदेशाध्यक्ष और सांसद सुनील तटकरे ने तीखा पलटवार किया. मुंबई के महिला विकास मंडल सभागार में आयोजित राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस की समीक्षा बैठक में तटकरे ने कहा कि “चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए लोग इस योजना के महत्व को कभी नहीं समझ सकते.” उन्होंने दावा किया कि अजित पवार द्वारा लागू ‘लाडकी बहिन' योजना के कारण ही महायुती गठबंधन को विधानसभा चुनाव में 238 सीटों पर जीत हासिल हुई. यह बैठक आगामी स्थानीय स्वराज्य संस्था चुनावों की रणनीति पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें महाराष्ट्र भर की वरिष्ठ महिला पदाधिकारी उपस्थित थीं.

‘लाडकी बहिन' योजना का व्यापक प्रभाव
तटकरे ने कहा कि ‘लाडकी बहिन' योजना से समाज के हर वर्ग की महिलाओं को लाभ हुआ है. उन्होंने आश्वस्त किया कि जहां-जहां एनसीपी के उम्मीदवार होंगे, वहां अजित पवार का नेतृत्व मजबूती से उनके साथ खड़ा रहेगा. मतदाता पंजीकरण पर विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए तटकरे ने कहा कि विपक्ष महाराष्ट्र को निशाना बना रहा है, जबकि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समय में मतदाता सूची से संबंधित आपत्तियाँ दर्ज करानी चाहिए थीं.
महिलाओं के लिए 50% आरक्षण पर जोर

तटकरे ने बताया कि स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और एनसीपी को इस स्तर पर अधिकतम सीटें जीतने का भरोसा है. उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में जो अल्पसंख्यक वर्ग पार्टी से दूर हुआ था, वह अब एनसीपी के धर्मनिरपेक्ष रुख और शिव, शाहू, फुले, आंबेडकर की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता के कारण फिर से जुड़ रहा है.
तटकरे ने कार्यकर्ताओं से आगामी चुनावों को गंभीरता से लेने का आह्वान किया और भरोसा दिलाया कि महायुती गठबंधन एकजुट होकर लड़ेगा, जिसमें किसी के साथ अन्याय नहीं होगा. उन्होंने प्रत्येक जिला नियोजन समिति में कम से कम एक महिला की नियुक्ति पर भी जोर दिया. साथ ही, उन्होंने महिला पदाधिकारियों को पार्टी अनुशासन में रहकर कार्य करने, राजनीतिक संवाद का स्तर बनाए रखने और संगठन की गरिमा कायम रखने की सलाह दी.

महिलाओं को प्रोत्साहन

महिला कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करते हुए तटकरे ने कहा, “यदि हम इन चुनावों को मजबूती से लड़ेंगे, तो आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में हम और सशक्त स्थिति में होंगे. मुझे राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस द्वारा राज्य की महिलाओं के लिए किए गए प्रभावी कार्यों पर गर्व है.”

सुनेत्रा पवार का संबोधन

एनसीपी की राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार ने महिलाओं से अपील की कि वे पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़ों में न उलझें, बल्कि आगे मिलने वाले हर अवसर का लाभ उठाएँ. उन्होंने कहा कि पार्टी ने 26 वर्ष पूरे किए हैं, लेकिन अभी और ऊँचाइयों को छूने के लिए सक्रिय सहभागिता जरूरी है. पवार ने महिलाओं से सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग के माध्यम से सरकार के कार्यों को जनता तक पहुँचाने का आग्रह किया. उन्होंने स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं को राजनीतिक कार्य का पहला कदम बताते हुए कहा कि ये भविष्य के नेतृत्व के अवसर खोलती हैं. पवार ने भरोसा दिलाया कि संसद में वे महिलाओं के मुद्दों को उठाती रही हैं और आगे भी उठाती रहेंगी. उन्होंने महिलाओं से महिला सुरक्षा, शिक्षा और कल्याण से जुड़े उपक्रमों के माध्यम से एनसीपी की महिला विंग को हर घर तक पहुँचाने का आह्वान किया.

आनंद परांजपे के विचार
एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता आनंद परांजपे ने कहा कि महिलाएँ पुरुषों की तुलना में अधिक समर्पण के साथ कार्य करती हैं और महिला शक्ति के बिना स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में प्रथम स्थान हासिल करना असंभव है. उन्होंने महिलाओं से अभी से चुनावी तैयारियाँ शुरू करने का आग्रह किया.

महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने अपने विभाग द्वारा संचालित महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी. राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष रुपाली चाकणकर ने संगठन के विस्तार और सशक्तिकरण पर प्रकाश डाला. वरिष्ठ नेत्या सुरेखा ठाकरे, राजश्री भोसले और अन्य पदाधिकारियों ने भी अपने विचार साझा किए.
 

