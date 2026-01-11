पंत को चोट ने दिया धोखा, अब IPL में ही मौका, चोट और पंत का लंबा नाता

- न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले ऋषभ पंत पेट की मांसपेशियों में गंभीर चोट के कारण टीम से बाहर हो गए हैं
- पंत की जगह विकेटकीपर ध्रुव जुरेल को टीम में शामिल किया गया है जबकि केएल राहुल मैच में कीपिंग करेंगे
- पंत को पिछले दो वर्षों में कई बार चोट लगी है, जिनमें कार एक्सीडेंट और पैर की अंगुली फ्रैक्चर शामिल हैं
न्यूजीलैंड के साथ वनडे सीरीज के पहले विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत चोटिल हो गए. मैच के पहले अभ्यास के दौरान उन्हें चोट लग गई और अब वो टीम से बाहर हैं. ऋषभ पंत को दाईं ओर पेट की मांसपेशियों में गंभीर खिंचाव और चोट आई है जिसके चलते उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे मुकाबलों से बाहर कर दिया गया है. पंत का एमआरआई कराया गया और डॉक्टरों की टीम ने उनकी चोट को गंभीर पाया है. पंत के बदले ध्रुव जुरेल को टीम में शामिल किया गया है. मगर आज के मैच में केएल राहुल ही विकेटकीपिंग करेंगे ऋषभ पंत के अब बेंगलुरु के एनसीए जाना पड़ेगा और अपनी फिटनेस साबित करनी पड़ेगी. ऋषभ पंत पिछले दो साल से भारत की वनडे टीम का हिस्सा हैं, लेकिन उन्होंने आखिरी बार वनडे का मैच अगस्त 2024 में श्रीलंका दौरे के पर खेला था.
चोट और ऋषभ पंत का रिश्ता काफी पुराना है. पहले कार एक्सीडेंट की वजह से टीम से बाहर रहे, मगर उन्होंने टीम में वापसी की, आईपीएल भी खेला उसके बाद इंग्लैंड के दौरे पर भी गए. 2025 के भारत-इंग्लैंड टेस्ट के दौरान पंत को चोट लगी थी. उनके दाहिने पैर की अंगुली में फ्रैक्चर था. फिर वो टीम से बाहर हो गए. फिर 2025 के एशिया कप पैर की चोट के कारण सितंबर में टीम से बाहर रहे. अक्टूबर में वेस्टइंडीज से खेले गए 2 टेस्ट के लिए भी पंत को टीम में नहीं थे.
हालांकि भारतीय टीम पर पंत के ना होने का इतना असर नहीं पड़ेगा. क्योंकि वनडे में केएल राहुल कीपिंग करते रहे हैं और टेस्ट मैच में ध्रुव जुरेल ने अच्छी कीपिंग के साथ साथ अच्छी बल्लेबाजी करके अपनी जगह पुख्ता कर ली है. जुरेल ने अभी तक वनडे इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है. वनडे टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर केएल राहुल ने अपनी जगह पक्की कर ली है. क्योंकि उनके आने से बैटिंग काफी मजबूत होती है. क्योंकि वो किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते है और परिस्थितियों के मुताबिक टीम उनका उपयोग करती है. वो टीम की जरूरत के मुताबिक बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं.
रही बात टी20 टीम की तो 2026 के वर्ल्ड कप टीम में ऋषभ पंत को नहीं चुना गया है. वहां संजू सैमसन के साथ ईशान किशन को जगह मिली है. इस लिहाज से ऋषभ पंत के पास अब इस साल आईपीएल में खेल कर अपने आप को साबित करने और टीम में वापसी का मौका है. उनकी प्रतिभा पर किसी को कोई शक नही है और टेस्ट मैच के लिए वो सबसे उपयुक्त विकेटकीपर माने जाते है. जहां बल्लेबाजी से भी उन्होंने कई बार भारतीय टीम को संकट से निकाला है. मगर लगातार चोटिल होना उनके करियर के लिए नुकसानदायक हो रहा है.
