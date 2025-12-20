विज्ञापन
Municipal चुनाव में गठबंधन या अकेले ? देर रात हुई अजित पवार, तटकरे और CM फडणवीस की बैठक में क्या हुआ

देर रात अजित पवार, सुनील तटकरे और देवेंद्र फडणवीस की बैठक में नगर पालिका चुनावों को लेकर एनसीपी की रणनीति पर चर्चा हुई.

  • महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार, सुनील तटकरे और CM फडणवीस के बीच मनपा चुनावों पर अहम बैठक हुई
  • एनसीपी राज्य के कई नगर निगमों में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की रणनीति पर विचार कर रही है
  • पुणे, पिंपरी-चिंचवड़, अमरावती और मुंबई नगर निगम चुनावों में एनसीपी अलग से मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है
मुंबई:

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार, एनसीपी नेता सुनील तटकरे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच देर रात करीब एक घंटे तक अहम बैठक हुई. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में आगामी मनपा चुनावों को लेकर एनसीपी की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई. बैठक में संकेत मिले हैं कि राज्य के कई हिस्सों में एनसीपी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की भूमिका पर विचार कर रही है.

NCP अलग से मैदान में उतरने की तैयारी में

सूत्रों के अनुसार, पुणे, पिंपरी-चिंचवड़ और अमरावती नगर निगम चुनावों में एनसीपी अलग से मैदान में उतरने की तैयारी में है. सूत्र यह भी बता रहे हैं कि मुंबई मनपा चुनाव को लेकर भी एनसीपी ने स्वतंत्र चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है. इस पूरे मुद्दे पर आधिकारिक घोषणा अगले कुछ दिनों में होने की संभावना जताई जा रही है. वहीं, मनपा चुनावों में कहां और कब गठबंधन होगा, इसकी घोषणा नगर परिषद चुनावों के नतीजों के बाद किए जाने की संभावना ज्यादा बताई जा रही है.

शरद पवार की पार्टी का क्या प्लान

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, राज्य की अन्य नगर निगमों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी स्थानीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के साथ प्राथमिक गठबंधन करेगी. हालांकि, जहां गठबंधन संभव नहीं होगा, वहां शरद पवार के खेमे वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों के साथ स्थानीय स्तर पर आघाड़ी को लेकर बातचीत के संकेत एनसीपी नेताओं ने मुख्यमंत्री को दिए हैं.

