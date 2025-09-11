महाराष्ट्र के बीड में फंदे से लटका मिला तीन साल की बच्ची का शव, कुछ दिन पहले पिता ने किया था सुसाइड

महाराष्ट्र के बीड में तीन साल की बच्ची का शव फंदे से लटका मिला है. इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. इसी बच्ची के पिता का शव दो दिन पहले इमामपुर रोड इलाके में फंदे से लटका मिला था और अब बेटी भी उसी हाल में मिली है. फिलहाल पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और इसके पीछे के कारणों का पता लगाने की कोशिश हो रही है.

फंदे से लटका मिला था शख्स का शव

दो दिन पहले इमामपुर रोड इलाके में जयराम बोराडे नाम के एक व्यक्ति का शव फंदे से लटका हुआ मिला था. बताया गया कि शख्स ने आत्महत्या की है. इस घटना के बाद लोगों ने शख्स की तीन साल की बेटी के बारे में पता लगाना शुरू किया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला. बताया गया कि जयराम बोराडे के साथ ही उसकी बेटी घर से निकली थी. करीब दो दिनों तक तलाश के बाद अब इस तीन साल की बच्ची का शव भी पिता की तरह एक पेड़ से लटका मिला.

हर एंगल से हो रही जांच

इस मामले के सामने आने के बाद अब पुलिस कई एंगल से इसकी जांच कर रही है. आसपास के लोगों से भी शख्स को लेकर पूछताछ हो रही है. माना जा रहा है कि शख्स ने अगर सुसाइड किया है तो उसने पहले अपनी बेटी को फंदे से लटकाया होगा और इसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली. इस मामले को लेकर फिलहाल पुलिस ने कुछ भी साफ नहीं किया है.