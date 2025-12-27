महाराष्ट्र में चंद दिनों पहले जीती थी चुनाव, अब पति की हो गई हत्या, शिंदे सेना ने किया थाने का घेराव

महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में शिवसेना (शिंदे गुट) नेता के पति की दिनदहाड़े बेरहमी से हत्या कर दी गई. पुलिस ने मृतक की पहचान मंगेश कालोखे के रूप में की है जो शिवसेना नेता मानसी कालोखे के पति थे. पुलिस की जांच में पता चला है कि जिस समय आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया उस दौरान मंगेश अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर घर लौट रहे थे. पुलिस के आरोपियों ने मंगेश कालोखे पर तलवार, हंसिया और कुल्हाड़ी से हमला किया है. पुलिस फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.

पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार यह मामला राजनीतिक रंजिश का लग रहा है. हाल ही में हुए खोपोली नगर परिषद चुनाव में मंगेश की पत्नी मानसी ने एनसीपी (अजित पवार गुट) के उम्मीदवार को हराया था.पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इनमें एनसीपी (अजित पवार गुट) के रायगढ़ जिलाध्यक्ष सुधाकर घरे,स्थानीय प्रवक्ता भरत भगत,रवींद्र देवकर और उनके बेटों सहित अन्य कार्यकर्ताओं के नाम शामिल हैं.

पुलिस की आठ टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं. अब तक मुख्य आरोपी रवींद्र देवकर और उसके बेटे दर्शन को गिरफ्तार कर लिया गया है.हत्या के बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने खोपोली थाने का घेराव किया. परिवार ने पुलिस निरीक्षक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन्हें निलंबित करने की मांग की है.

यह भी पढ़ें: यूट्यूबर पायल धारे से जुड़े डीपफेक मामला: FIR दर्ज, आरोपी की गिफ्तारी में जुटी कई टीमें

यह भी पढ़ें :बेटे ने माता-पिता को बेरहमी से मौत के घाट उतारा, पुलिस स्टेशन पहुंच खुद कबूल लिया जुर्म