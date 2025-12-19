विज्ञापन
विशेष लिंक

बेटे ने माता-पिता को बेरहमी से मौत के घाट उतारा, पुलिस स्टेशन पहुंच खुद कबूल लिया जुर्म

कोल्हापुर के हुपरी की सूर्या कॉलोनी में एक बेटे ने अपने बुजुर्ग माता-पिता का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया. इसके बाद वो खुद पुलिस स्टेशन भी पहुंच गया.

Read Time: 1 min
Share
बेटे ने माता-पिता को बेरहमी से मौत के घाट उतारा, पुलिस स्टेशन पहुंच खुद कबूल लिया जुर्म
कोल्हापुर:

महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के हुपरी की सूर्या कॉलोनी में शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. जहां एक बेटे ने अपने बुजुर्ग माता-पिता की बेरहमी से हत्या कर दी और वारदात के बाद खुद पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर दिया. पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान सुनील नारायण भोसले (45 वर्ष) के रूप में हुई है. मृतकों की पहचान उसके पिता नारायण गणपतराव भोसले (75 वर्ष) और मां विजयमाला नारायण भोसले (65 वर्ष) के रूप में हुई है.

कैसे हुई वारदात?

सुबह करीब 5 बजे आरोपी ने दरांती, कांच के टुकड़े और लकड़ी के डंडे से माता-पिता के सिर पर वार कर उनकी हत्या कर दी. वारदात के बाद आरोपी सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा और अपना जुर्म कबूल कर लिया. फिलहाल की जानकारी के मुताबिक हत्या के पीछे का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है. इस मामले में हुपरी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और विस्तृत जांच शुरू कर दी है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kolhapur Double Murder, Son Kills Parents, Hupari Murder Case, Maharashtra Crime News, Elderly Couple Murdered
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com