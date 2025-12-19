बेटे ने माता-पिता को बेरहमी से मौत के घाट उतारा, पुलिस स्टेशन पहुंच खुद कबूल लिया जुर्म

महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के हुपरी की सूर्या कॉलोनी में शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. जहां एक बेटे ने अपने बुजुर्ग माता-पिता की बेरहमी से हत्या कर दी और वारदात के बाद खुद पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर दिया. पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान सुनील नारायण भोसले (45 वर्ष) के रूप में हुई है. मृतकों की पहचान उसके पिता नारायण गणपतराव भोसले (75 वर्ष) और मां विजयमाला नारायण भोसले (65 वर्ष) के रूप में हुई है.

कैसे हुई वारदात?

सुबह करीब 5 बजे आरोपी ने दरांती, कांच के टुकड़े और लकड़ी के डंडे से माता-पिता के सिर पर वार कर उनकी हत्या कर दी. वारदात के बाद आरोपी सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा और अपना जुर्म कबूल कर लिया. फिलहाल की जानकारी के मुताबिक हत्या के पीछे का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है. इस मामले में हुपरी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और विस्तृत जांच शुरू कर दी है.