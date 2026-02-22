दोस्त को सिगरेट के बहाने बुलाया और पत्थर से कुचल डाला, मुंबई में बीच सड़क शख्स की हत्या

मुंबई के नालासोपारा इलाके में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक शख्स की उसके ही दोस्तों ने बीच सड़क पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी. इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. घटना रात करीब 11.30 बजे हुई. घटना के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. वारदात को अंजाम देकर आरोपी वहां से फरार हो गए। पीड़ित को आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है.जानकारी के अनुसार मृतक का उसके दोस्तों के साथ किसी बात पर झगड़ा हुआ था.

सिगरेट के बहाने स्टॉल पर बुलाया

जानकारी के अनुसार, युवक का नाम शुभम मिश्रा था. शुभम नालासोपारा के गाला नगर इलाके में रहता था. यह घटना शुक्रवार रात करीब 11:30 बजे हुई. घटना वाली रात वह अपने दोस्तों के साथ एक होटल में बैठा था, तभी किसी बात पर कहासुनी हो गई. इसके बाद उसे सिगरेट के बहाने नालासोपारा वेस्ट में हनुमान मंदिर के सामने स्टॉल के पास बुलाया गया. जब वह रिक्शे से आया तो आरोपी उसके पीछे से बाइक पर आया, उसकी जांघ पर चाकू से वार किया और सिर और चेहरे पर पत्थर से कुचल दिया.

पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार

घटना की जानकारी मिलते ही नालासोपारा पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और पंचनामा किया. अंकित बृजेश पांडे की शिकायत के आधार पर रोशन सिंह, जगन मेहंदी, सुनील मालुसरे उर्फ बिगशो, सूरज सिंह उर्फ कबाटे, टिंकल मिश्रा और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. नालासोपारा पुलिस ने अब तक इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

मुख्य आरोपी रोशन सिंह फरार है. पुलिस अब CCTV के आधार पर और संबंधित आरोपियों की तलाश कर रही है.

