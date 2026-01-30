मेयर चुनाव से पहले महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कांग्रेस पार्षद को अगवा करने की हुई कोशिश, 17 पर केस दर्ज

महाराष्ट्र के समृद्धि महामार्ग पर चंद्रपुर नगर निगम के कांग्रेस पार्षद राजेश अडूर और उनके साथियों के अपहरण की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है. घटना तब हुई जब पार्षद अडूर अपनी पत्नी और सहयोगियों के साथ एक निजी बस से पुणे से नागपुर जा रहे थे. बता दें कि महाराष्ट्र के कई शहरों में मेयर चुनाव से पहले खींचतान देखने को मिल रही है.

कैसे हुई घटना?

जब बस सावंगी के पास गणेशपुर शिवार में पहुंची, तो चार-पांच वाहनों में आए नकाबपोश लोगों ने बस को रोक लिया. इसके बाद आरोपी सौरभ ठोंबरे बस में चढ़ा और अडूर पर दबाव डालते हुए कहा कि वे 'सोहेलभाई शेख' से बात करें और उसके साथ चलें. मना करने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी.

हमलावर फरार, एक आरोपी की गिरफ्तारी

अडूर और उनके साथ मौजूद लोगों ने जोर‑जोर से शोर मचाना शुरू किया, जिसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए. हालांकि बस में मौजूद लोगों ने पीछा कर कोनेन शमीम सिद्दीकी नामक एक आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया.

17 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

सावंगी पुलिस ने इस मामले में सौरभ ठोंबरे, सिद्दीकी सहित कुल 17 लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.

पुलिस की जांच जारी

पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस अपहरण प्रयास की मुख्य साज़िश किसने रची, ‘सोहेलभाई शेख' कौन है और इस वारदात का राजनीतिक या आपराधिक संबंध क्या हो सकता है.