स्कूली बच्ची की उठक-बैठक के कारण मौत मामले में पुलिस ने आरोपी शिक्षिका को किया गिरफ्तार! 

पुलिस को आरोपी शिक्षिका की बीते लंबे समय से तलाश थी. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया है. कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

महाराष्ट्र के पालघर ज़िले के वसई की 13 वर्षीय स्कूली छात्रा काजल गौड़ की मौत के मामले में वालीव पुलिस ने शिक्षिका ममता यादव को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर उसे न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया. आरोप है कि पीड़िता के कक्षा में देर से आने के कारण शिक्षिका ने उसे पीठ पर बस्ता लेकर 100 उठक-बैठक लगाने की सज़ा दी थी. इस वजह से बाद में उसकी तबीयत बिगड़ गई और बाद में उसकी मौत हो गई. इस घटना के बाद अभिभावकों में भारी गुस्सा है और वे स्कूल प्रशासन पर भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

इस घटना के सामने आने के बाद वसई-विरार क्षेत्र में अवैध स्कूलों का मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है. शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि शहर में अभी भी 34 अनधिकृत स्कूल संचालित हो रहे हैं. जिला शिक्षा अधिकारी ने चेतावनी दी है कि शिक्षा के अधिकार कानून RTE के तहत छात्रों को शारीरिक दंड देना एक अपराध है और इसका उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. वहीं, काजल के रिश्तेदारों ने मांग की है कि केवल शिक्षिका पर ही नहीं, बल्कि स्कूल प्रशासन पर भी सख्त कार्रवाई की जाए. 

इलाज के दौरान बच्ची ने तोड़ाथा दम, स्कूल को MNS की चेतावनी

पुलिस जांच में पता चला है कि घर जाने के बाद काजल की तबीयत लगातार बिगड़ती गई. जिके बाद उसे नालासोपारा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था. खराब हालत को देखते हुए बच्ची को मुंबई के जेजे अस्पताल में रेफर कर दिया गया था. लेकिन जेजे अस्पताल में इलाज के दौरान ही बच्ची ने दम तोड़ दिया था. परिवार का गुस्सा बच्ची को सजा देने वाली टीचर पर फूट पड़ा था. बेटी को खोने के बाद परिवार स्कूल प्रशासन के कामकाज पर गंभीर सवाल उठा रहा था. इस मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने चेतावनी दी है कि जब तक दोषी शिक्षकों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज नहीं होता, तब तक वह स्कूल नहीं खुलने देंगे.

