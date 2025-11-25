विज्ञापन
विशेष लिंक

काली माता को बना दिया मदर मैरी, पहनाई गोल्डन साड़ी;  खड़ा हुआ बवाल तो पुजारी गिरफ्तार

Mumbai News: पुलिस के मुताबिक, पुजारी ने बताया कि उसे सपने में काली माता ने आदेश दिया था कि वह उन्हें मदर मैरी का रूप दें. माता की आज्ञा को मानकर ही उसने प्रतिमा का इस तरह का स्वरूप तैयार किया.

Read Time: 2 mins
Share
काली माता को बना दिया मदर मैरी, पहनाई गोल्डन साड़ी;  खड़ा हुआ बवाल तो पुजारी गिरफ्तार
मुंबई में काली माता की प्रतिमा से छेड़छाड़
  • मुंबई के चेंबूर इलाके के एक मंदिर में पुजारी ने काली माता की प्रतिमा को मदर मैरी जैसा रूप दे दिया.
  • स्थानीय श्रद्धालुओं और हिंदू संगठनों ने इस धार्मिक आस्था से छेड़छाड़ की घटना पर जोरदार विरोध जताया.
  • पुजारी ने पुलिस को बताया कि उसे सपने में काली माता ने मदर मैरी का रूप देने का आदेश दिया था.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
मुंबई:

मुंबई के चेंबूर इलाके से आस्था से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. जिसकी वजह से इलाके में बवाल खड़ा हो गया. यहां एक मंदिर में पुजारी ने काली माता की प्रतिमा को मदर मैरी जैसा स्वरूप दे दिया. श्रद्धालुओं और हिंदू संगठनों ने मंदिर में की गई इस हरकत पर जोरदार हंगामा किया और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई. 

ये भी पढ़ें- शिवसेना शिंदे गुट की पूर्व विधायक निर्मला गावित को घर के बाहर रौंदकर भागी कार, ICU में भर्ती

Latest and Breaking News on NDTV

माता काली को मदर मैरी बना दिया

जानकारी के मुताबिक, कुछ लोग रोज की तरह दर्शन करने मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि काली माता को मदर मैरी जैसा रूप दे दिया गया है. इसे देखकर वे लोग भड़क गए. उन्होंने आस्था से की गई इस छेड़छाड़ की शिकायत मंदिर प्रबंधन से की. विवाद बढ़ता देख कई स्थानीय हिंदू संगठन भी मौके पर पहुंच गए और विरोध शुरू कर दिया.

Latest and Breaking News on NDTV

पुजारी बोला- मां काली ने सपने में आज्ञा दी थी

सूचना मिलने पर RCF पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पुजारी से पूछताछ की. पुलिस के मुताबिक, पुजारी ने बताया कि उसे सपने में काली माता ने आदेश दिया था कि वह उन्हें मदर मैरी का रूप दें. माता की आज्ञा को मानकर ही उसने प्रतिमा का इस तरह का स्वरूप तैयार किया. लेकिन श्रद्धालुओं ने इसे धार्मिक आस्था से खिलवाड़ बताते हुए आपत्ति जताई है. बढ़ते हंगामे और विरोध को देखते हुए पुलिस ने पुजारी के खिलाफ BNS की धारा 299 के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Maharashtra News, Mumbai News, Maa Kali Idol, Mother Mary, Mumbai Police
Get App for Better Experience
Install Now