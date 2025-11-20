भाषा विवाद ने ले ली 19 साल के अर्णव की जान! हिंदी-मराठी बोली पर ट्रेन में हुआ था विवाद

- महाराष्ट्र में 19 साल के युवक की फांसी लगाकर आत्महत्या मामले में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है.
- मृतक के पिता ने बताया कि युवक का भाषा विवाद के कारण कुछ छात्रों से झगड़ा और मारपीट हुई थी.
- विवाद हिंदी बोलने को लेकर हुआ था, जिसमें कुछ लड़कों ने युवक को मराठी बोलने के लिए कहा था.
महाराष्ट्र के कल्याण में एक 19 साल के युवक की फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है. कल्याण पुलिस के मुताबिक, मृतक युवक के पिता ने बताया है कि युवक का 18 नवंबर को कथित तौर पर भाषा विवाद के कारण कुछ छात्रों से झगड़ा हुआ था. इस दौरान उन लड़कों ने युवक को पीटा था. मारपीट की इस घटना के बाद से ही वह काफी मानसिक तनाव में था और इसी कारण से उसने ऐसा कदम उठाया होगा.
पुलिस के मुताबिक, अर्णव खैरे के अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या करने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया. मामले में एडीआर दाखिल की गई है.
भाषा को लेकर हुआ था विवाद
पुलिस ने बताया कि अर्णव खैरे के पिता ने पुलिस स्टेशन में आकर बताया कि एक दिन पहले की अर्णव का ट्रेन में चढ़ने पर कुछ लड़कों से विवाद हो गया था. भीड़ में मौजूद इन लड़कों ने उसे पीटा था, जिसके कारण वह मानसिक तनाव में था. उनके पिता ने संदेह जताया है कि इसी कारण से उसने घर आकर आत्महत्या की होगी.
हिंदी बोलने को लेकर विवाद
कल्याण पुलिस के एसीपी कल्याणजी घेटे ने कहा कि उस संदर्भ में हमने एडीआर दाखिल किया है. उन्होंने बताया कि अर्णव केलकर कॉलेज का छात्र था और पढ़ने के लिए रोजाना ट्रेन से जाता था. उन्होंने बताया कि उन लड़कों ने कहा था, 'हिंदी क्यों बोलता है, ऐसा मराठी बोल'.
जांच में जुटी पुलिस
एसीपी ने कहा कि इस मामले में विस्तृत जांच और तफ्तीश की जा रही है. रेलवे स्टेशन के कुछ लोगों से पूछताछ की जाएगी और सीसीटीवी फुटेज वगैरह लेकर हम आगे की जांच करेंगे.
