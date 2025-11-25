श्रद्धा कपूर के भाई से हुई पूछताछ, अब ओरी की बारी... जानें 252 करोड़ का MD ड्रग्स केस है क्या?

252 करोड़ रुपये के एमडी ड्रग्स मामले में मुंबई में एंटी-नारकोटिक्स सेल ने मंगलवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर से पूछताछ की. 26 नवंबर यानी कि बुधवार को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है. ड्रग्स मामले में गिरफ्तार आरोपी सलीम शेख के बयान के आधार पर ओरी को पूछताछ के लिए तलब किया गया है.

ड्रग मामले में ओरी पर क्या हैं आरोप?

सूत्रों के मुताबिक, सलीम शेख ने अपने बयान में दावा किया है कि ओरी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भांजे अलीशाह पारकर के बीच काफी नज़दीकी रिश्ते हैं. जिसके बाद मुंबई पुलिस ने ओरी को मुंबई के घाटकोपर एंटी-नारकोटिक्स यूनिट में पेश होने के लिए समन भेजा था.

शेख ने यह भी आरोप लगाया है कि ओरी ड्रग्स लेते हैं और ड्रग्स पार्टियों में भी शामिल होते हैं. इन्हीं आरोपों की जांच के लिए त मुंबई पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स यूनिट ने ओरी को 20 नवंबर को घाटकोपर यूनिट में हाज़िर होकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा था. लेकिन ओरी के वकील ने पुलिस को चिट्ठी लिख कहा कि ओरी के उपलब्ध नहीं होने की वजह से वह 25 नवंबर के बाद ही जांच एजेंसी के सामने पेश हो पाएंगे.

ओरी से होगी पूछताछ, खुलेंगे कई राज?

सलीम शेख ने ओरी के अलावा जिन बॉलीवुड और राजनीतिक हस्तियों के नाम अपने बयान में लिए हैं, उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी की जा रही है. अधिकारियों के मुताबिक, ओरी को भेजा गया समन जांच की प्रक्रिया का हिस्सा है और इसमें ओरी के उन दावों और जानकारी पर पूछताछ होगी, जो मुख्य आरोपी सोहेल उर्फ लविश शेख ने अपनी पूछताछ में किए थे.

श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर से हुई पूछताछ

श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर से एंटी नारोक्टिक सेल ने 252 करोड़ रुपये से जुड़े ड्रग मामले में मंगलवार को करीब 5 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की. मुंबई एएनसी के सूत्रों के मुताबिक पुलिस को सिद्धांत कपूर का बयान अभी अधूरा लग रहा है. उनको दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा. दावा किया गया है कि सिद्धांत कपूर ने इंडिया में ही कहीं पार्टी की, जहां कथित तौर पर ड्रग्स का इस्तेमाल हुआ था. पुलिस को कई और सवालों के जवाब सिद्धांत कपूर से चाहिए जिसके लिए उनको दोबारा समन किया जा सकता है.

किसी भी हाई-प्रोफाइल पर अब तक आरोप तय नहीं

मुंबई पुलिस का कहना है कि किसी भी हाई-प्रोफाइल शख्स के खिलाफ अभी तक कोई आरोप तय नहीं हुए हैं. पूछताछ का कदम सिर्फ तथ्यों की पुष्टि के लिए उठाया गया है. जांच टीम यह जानना चाहती है कि सलीम शेख की तरफ से बताए गए समय और जगहों पर ओरी की मौजूदगी का कोई तथ्यात्मक आधार है या नहीं.

क्या है ड्रग्स से जुड़ा पूरा मामला?

फरवरी 2024 में मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक महिला को 741 ग्राम मेफेड्रोन (एमडी) के साथ गिरफ्तार किया था. पूछताछ में महिला ने सांगली की एक केमिकल फैक्ट्री का नाम लिया था. पुलिस जब वहां पहुंची तो उन्हें 122.5 किलो एमडी और ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाला केमिकल मिला, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपये थी. इसके बाद पुलिस को पता चला कि यह ड्रग्स नेटवर्क सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, बल्कि गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना तक फैला हुआ है.

जांच में यह भी खुलासा हुआ कि यह नेटवर्क फरार ड्रग माफिया सलीम डोला के इशारों पर चलता था, जो कथित रूप से दाऊद इब्राहिम सिंडिकेट से जुड़ा बताया जाता है. पुलिस इस केस में गिरफ्तार मुख्य आरोपी सोहेल शेख को इस पूरे रैकेट का कोऑर्डिनेटर मानती है. शेख पर आरोप है कि वह फैक्ट्रियों, पेडलर्स और सप्लाई चेन को जोड़ने का काम करता था. उसी ने कई बॉलीवुड से जुड़े लोगों के नाम इस केस में लिए हैं. उनसे पूछताछ की जा रही है.