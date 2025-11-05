- ठाणे महानगर पालिका का दस्ता अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार तीसरे दिन कार्रवाई करने के लिए पहुंचा.
महाराष्ट्र के ठाणे शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ महानगर पालिका का अभियान लगातार जारी है. बुधवार को एक बार फिर ठाणे महानगरपालिका ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है. हालांकि इस कार्रवाई के दौरान महानगर पालिका के अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचे दस्ते को लोगों का जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा है. पुलिस बंदोबस्त के बावजूद लोगों ने सड़क पर उतरकर इस कार्रवाई के खिलाफ जमकर विरोध जताया.
मुंब्रा के पास शील डायघर में बुधवार को सात इमारतों को तोड़ने के लिए ठाणे महानगर पालिका का दस्ता पहुंचा. हालांकि स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध किया. कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे. इसके बावजूद स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतरकर महानगरपालिका की कार्रवाई का विरोध जताया.
कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई
अवैध अतिक्रमणों को हटाने की यह कार्रवाई हाई कोर्ट के आदेश पर की जा रही है. इससे पहले भी हाल ही में ठाणे महानगरपालिका का बुलडोजर कई अवैध इमारतों को ध्वस्त कर चुका है.
बता दें कि ठाणे महानगर पालिका ने अवैध निर्माणों के खिलाफ लगातार तीसरे दिन कार्रवाई की है. इस दौरान अवैध निर्माणों को तोड़ा जा रहा है.
