आरोपी अधिकारी शंकर पटोले पर आरोप है कि उन्होंने अपने एक साथी के साथ मिलकर एक बिल्डर से 25 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी.

25 लाख रुपये की रिश्वत लेने वाले बाबू पर क्यों बरसाए गए फूल, पढ़ें क्या है पूरा माजरा

मुंबई से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में कुछ लोग एक रिश्वतघोर अधिकारी पर फूलों की वर्षा करते दिख रहे हैं. अधिकारी पर फूलों की ये वर्षा उनके स्वागत में नहीं बल्कि उनके विरोध में की गई है. ये मामला 25 लाख रुपये रिश्वत मांगने से जुड़ा है. जिस अधिकारी पर लोग फूलों की बारिश कर रहे हैं वो ठाणे नगर निगम के उपायुक्त शंकर पटोले हैं. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है. 

शंकर पटोले पर बिल्डर से 25 लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है. बिल्डर की शिकायत पर मुंबई रिश्वतखोरी विरोधी विभाग ने शंकर पटोले को गिरफ्तार किया है. इस मामले में शंकर पटोले के साथ एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. इन दोनों की गिरफ्तारी का कुछ समाजसेवियों फूल फेंकर विरोध किया है. 

