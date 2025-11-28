बिहार में गरज रहा योगी का बुलडोजर मॉडल, अब मुजफ्फरपुर में अवैध निर्माण पर चला महाबली

बिहार में भारी बहुमत से एनडीए की एक बार फिर से सरकार बनने के बाद योगी मॉडल की तरह बुलडोजर एक्शन तेज हो गया है. राज्य के अवैध निर्माणों पर महाबली का गरजना चालू हो गया है. शुक्रवार को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया. इस दौरान अवैध रूप से किए गए निर्माण कार्यों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई.
पहले दिया अल्टीमेटम, फिर चलाया बुलडोजर
शहर के बीच मार्केट मोतीझील इलाके में ये कार्रवाई की गई. यहां पर किए गए अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया गया. प्रशासन का कहना है कि इन्हें पहले से अल्टीमेटम दिया जा चुका था. जिन लोगों ने अपने अवैध निर्माण नहीं हटाए, उनके ठिकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है. इस दौरान कई दुकानों और निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया.
आम लोगों और दुकानदारों ने किया स्वागत
इस कार्रवाई का आम लोगों ने स्वागत किया है. लोगों का कहना है कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए इसकी सख्त जरूरत जरूरत थी. इलाके के दुकानदारों ने भी इस एक्शन को समर्थन दिया है.
पूरे शहर में अतिक्रमण हटाया जाएगाः डीएम
मुजफ्फरपुर के डीएम सुब्रत सेन से एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि पूरे शहर में हम लोग अवैध निर्माण के खिलाफ अतिक्रमण अभियान चला रहे हैं. गैरकानूनी तरीके से किए गए निर्माण को हटाकर शहर को साफ करना है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से निर्माण किया है या फिर कानून के खिलाफ जाकर कंस्ट्रक्शन किया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई करके ध्वस्त किया जाएगा.
गृह मंत्री और डीजीपी पहले ही कर चुके आगाह
बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी और डीजीपी विजय कुमार ने पहले से आगाह कर चुके हैं कि अब प्रदेश में माफियाओं और लोगों के अवैध रूप से किए गए निर्माण पर बुलडोजर चलेगा. सरकार और पुलिस ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है.
माफियाओं की लिस्ट बनाकर कोर्ट को भेजी
बताया जा रहा है कि बिहार पुलिस ने भी माफियाओं की लिस्ट बनाकर कोर्ट को भेज दी है. कोर्ट से आदेश आते ही माफियाओं के ठिकानों और अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जाएगा.
इससे पहले, पटना में बुलडोजर कार्रवाई की गई थी. उसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर खगड़िया में भी बुलडोजर चलाया गया. शहर में ट्रैफिक के बढ़ते दबाव और लगातार लगने वाले जाम से राहगीरों की परेशानी को देखते हुए जिला प्रशासन ने शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया था.
