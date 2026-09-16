नाशिक-मुंबई हाईवे पर एक दर्दनाक हादसे में 2 बच्चों समेत 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई. जबकि 6 लोग घायल हो गए, जिन्‍हें इलाज के लिए अस्‍पताल में भर्ती कराया गया है. यह दर्दनाक हादसा नाशिक-मुंबई हाईवे पर आटगांव के पास हुआ. कार सवार सभी लोग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे.

पुलिस के अनुसार, अर्टिगा कार सवार एक पर‍िवार के लोग नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर से से दर्शन कर लौट रहे थे. इस दौरान नाशिक-मुंबई हाईवे पर शहापुर तालुका के आटगांव के पास उनकी कार एक पुराने जले हुए खड़े ट्रक से टकरा गई. दर्दनाक हादसे में दो मासूम बच्‍चों समेत चार श्रद्धालुओं की मौत हो गई और छह लोग घायल हो गए. हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्‍काल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्‍पताल में भर्ती कराया.

हादसे में इनकी गई जान

श्रीराम जायसवाल

आयुष जायसवाल

लाडो जायसवाल

सूरज जायसवाल

अस्‍पताल में रोते-बिलखते परिजन.

ये हुए घायल

सुभी जायसवाल

शिवम जायसवाल

हाशिक जायसवाल

सुनीता जायसवाल

राधिका जायसवाल

सतीश जायसवाल

घायलों का अस्‍पताल में चल रहा इलाज.

2 साल से खड़ा था जला ट्रक

श्रद्धालुओं की कार जिस ट्रक से टकराई वह दो साल पहले आग लगने से जल गया था, इसके बाद से वह उसी हालत में खड़ा हुआ था. हैरानी की बात यह है क‍ि इतने लंबे समय बाद भी उस ट्रक का रास्‍ते से नहीं हटाया गया था, जो अब चार लोगों की मौत का कारण बन गया, जिनमें दो मासूम बच्‍चे भी शामिल हैं.

पुल‍िस ने शूरू की जांच

हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी 6 घायलों को इलाज के लिए शहापुर उप-जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है. पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारण की जांच शुरू कर दी है.

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