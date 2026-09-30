मुंबई में पूर्व सांसद की कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में BMC वर्कर की मौत; पत्नी सहित 2 घायल

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हुए सड़क हादसे में एक बीएमसी वर्कर की मौत का मामला सामने आया है. घटना सोमवार शाम मुंबई के खार इलाके में हुई. पूर्व आर्मी ब्रिगेडियर और पूर्व सांसद सुधीर सीताराम सावंत (71) की तेज रफ्तार कार CD रोड जंक्शन पर एक स्कूटर से टकरा गई. इस हादसे में BMC कर्मचारी अय्यप्पन सेल्वराज हरिजन (41) की मौत हो गई और उनकी पत्नी नैन्सी (37) और एक अन्य शख्स घायल बताए जा रहे हैं.

मृतक अय्यपन की पत्नी नैन्सी (37) के हाथ में चोट आई. उन्होंने मामले की शिकायत दर्ज करवाई. खार पुलिस ने सीताराम सावंत पर BNS की धारा 106(1) और MV एक्ट की धारा 184 के तहत मामला दर्ज किया.

हादसा इतना खतरनाक था कि हेलमेट पहनने के बावजूद अय्यप्पन की मौत हो गई. वे हादसे के वक्त कार के नीचे फंस गए. आस-पास के लोगों ने उन्हें बाहर निकालने के लिए गाड़ी उठाई, लेकिन सिर और शरीर पर गंभीर चोटों की वजह से भाभा अस्पताल में उनकी मौत हो गई.

खार पुलिस ने सावंत के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106(1) और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के तहत मामला दर्ज किया. इस तरह के अपराधों में कम से कम दो साल की सजा का प्रावधान है, इसलिए पुलिस ने सावंत को गिरफ्तार करने के बजाय नोटिस जारी किया.

हादसे के बाद सावंत का ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ गया और उनके परिवार ने उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया.

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हादसा कैसे हुआ?

सड़क हादसा शाम 4:15 बजे से 4:30 बजे के बीच CD रोड और 16th रोड के जंक्शन पर हुआ. मृतक की पत्नी नैन्सी अय्यप्पन हरिजन (37) अपने पति अय्यप्पन हरिजन के साथ बाइक से बांद्रा की ओर जा रहे थे. पीछे से अचानक आई सफेद कार ने कथित तौर पर जोरदार टक्कर मार दी और हादसा हो गया.