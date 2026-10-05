भारत का न्यूजीलैंड दौरा: श्रेयस अय्यर को 2 वनडे की कप्तानी, 7 महीने बाद स्टार गेंदबाज की वापसी, चार टीमों के चयन पर जल्द बैठक

भारतीय टीम इस महीने के अंत में न्यूजीलैंड दौरे पर जाएगी. 22 अक्टूबर को टी20I सीरीज से इस दौरे की शुरुआत होनी है और चयनकर्ता इसके लिए तीन टीमें चुन सकते हैं. तेज गेंदबाज आकाश दीप की टेस्ट टीम में वापसी हो सकती है. 29 साल के आकाश, जो पीठ के निचले हिस्से में चोट (स्ट्रेस इंजरी) के कारण सात महीने तक एक्शन से दूर थे. लेकिन हाल ही में उन्होंने ईरानी कप से घरेलू क्रिकेट में शानदार वापसी की. उन्होंने दो पारियों में कुल 68 रन देकर 6 विकेट लिए और लगभग 24 ओवर फेंके.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, मामले की जानकारी रखने वाले एक बीसीसीआई अधिकारी ने बताया,"भारतीय टीम मैनेजमेंट ने 'रेस्ट ऑफ़ इंडिया' के कोचिंग स्टाफ़ से कहा था कि आकाश दीप का ध्यान रखा जाए क्योंकि उन्हें न्यूज़ीलैंड सीरीज के लिए राष्ट्रीय टीम में वापस आना है." "वह पूरी तरह से फ़िट हैं और 138 से 140 kmph की औसत रफ़्तार से गेंदबाज़ी कर रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि सब कुछ ठीक है."

माना जा रहा है कि चयन समिति की बैठक मंगलवार या बुधवार को होगी. प्रज्ञान ओझा की अगुवाई वाली चार सदस्यीय समिति न्यूजीलैंड के अभ्यास दौरे के लिए भी भारत A टीम चुनेगी. इस दौरे पर टीम तीन 'अनौपचारिक टेस्ट' खेलेगी, जो 19 नवंबर से शुरू होने वाले दो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मैचों की तैयारी का हिस्सा होंगे. इसके बीच, अगले साल होने वाले 50 ओवर के वर्ल्ड कप की तैयारी के तौर पर पांच वनडे मैच भी खेले जाएंगे.

वनडे-टेस्ट टीम चुनना होगा सिरदर्द

चयन समिति के लिए टी20 टीम चुनना सबसे कम चिंता का विषय है, क्योंकि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम और वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज खेलने वाले ज्यादातर खिलाड़ियों को ही चुना जाएगा. वनडे और टेस्ट टीम का चयन मुश्किल होगा, क्योंकि आखिरी वनडे (15 नवंबर, टौरंगा) और पहले टेस्ट (19 नवंबर, वेलिंगटन) के बीच सिर्फ चार दिन का अंतर है.

यात्रा के लिए एक दिन तय होने के कारण, भारतीय टीम को टेस्ट से पहले अभ्यास के लिए लगभग तीन दिन मिलेंगे और कम से कम 7-8 खिलाड़ी ऐसे होंगे जो दोनों फ़ॉर्मेट में खेलेंगे. इनमें कप्तान शुभमन गिल, ओपनर यशस्वी जायसवाल (वनडे में रिजर्व ओपनर), विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और नितीश कुमार रेड्डी जैसे खिलाड़ी शामिल हैं. प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बरार के भी चुने जाने की उम्मीद है, लेकिन उनका चयन उनकी फ़िटनेस पर निर्भर करेगा.

चूंकि इंडिया ए सीरीज के 'टेस्ट' (24 अक्टूबर से 10 नवंबर) पहले तीन ODI (4, 7 और 10 नवंबर) के शेड्यूल के साथ टकरा रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि इनमें से कुछ खिलाड़ी 'ए' टेस्ट न खेलें और 50-ओवर वाले मैच खेलें.

हालांकि, कुछ टेस्ट स्पेशलिस्ट और एक फॉर्मेट में खेलने वाले खिलाड़ी जैसे ऋषभ पंत (पहले कीपर), ध्रुव जुरेल (दूसरे कीपर), नंबर 3 पर खेलने वाले देवदत्त पडिक्कल और रिजर्व ओपनर साई सुदर्शन लय में आने के लिए तीन 'ए' टेस्ट में से कम से कम एक मैच जरूर खेलेंगे.

अय्यर को मिल सकती है कप्तानी

इस बात की संभावना है कि कप्तान गिल और टेस्ट टीम के कुछ नियमित खिलाड़ी टेस्ट सीरीज की तैयारी शुरू करने के लिए आखिरी दो वनडे मैचों का हिस्सा न हों. अगर गिल टेस्ट की तैयारी करने का फैसला करते हैं, तो उप-कप्तान श्रेयस अय्यर टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी संभालेंगे. टेस्ट स्क्वाड में 16 या 17 सदस्य हो सकते हैं क्योंकि एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज को शामिल करने की गुंजाइश है. फिलहाल बुमराह, सिराज, प्रसिद्ध, बरार और आकाश दीप इस दौड़ में शामिल हैं.

अगर छठे तेज गेंदबाज को ले जाया जाता है, तो विकल्प के तौर पर आकिब नबी, मुकेश कुमार और अंशुल कंबोज में से किसी एक को चुना जा सकता है. वैसे भी, ये तीनों इंडिया A में चुने जाने की कतार में हैं.

बड़ी टीम का मतलब है कि जरूरत पड़ने पर टीम के पास तुरंत रिप्लेसमेंट मौजूद होंगे, क्योंकि न्यूज़ीलैंड में रिप्लेसमेंट खिलाड़ियों को बुलाना आसान नहीं होता. BCCI ने असल में इस दौरे के लिए 60 टॉप नेशनल क्रिकेटरों के वीजा तैयार किए हैं, जिसमें T20I, ODI, टेस्ट और भारत 'A' के तीन अनौपचारिक रेड-बॉल मैच शामिल हैं.

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