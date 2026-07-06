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पाकिस्तानी ब्यूटी क्रीम्स , फेस फ्रेश गोल्ड और गोल्डन स्टार क्रीम पर महाराष्ट्र में लगा बैन, किडनी पर असर

महाराष्ट्र में सरकारी नियामक ने पाकिस्तान में बने खतरनाक ब्यूटी प्रोडक्ट समेत तीन उत्पादों पर रोक लगा दी है. सरकार ने ग्राहकों से इसका इस्तेमाल तुरंत रोकने को कहा है.

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पाकिस्तानी ब्यूटी क्रीम्स , फेस फ्रेश गोल्ड और गोल्डन स्टार क्रीम पर महाराष्ट्र में लगा बैन, किडनी पर असर
पाकिस्तान की ब्यूटी क्रीम पर महाराष्ट्र में लगा बैन (फाइल फोटो)
मुंबई:

महाराष्ट्र खाद्य और औषधि प्रशासन (MFDA ) ने तीन कॉस्मेटिक उत्पादों के इस्तेमाल के खिलाफ सार्वजनिक चेतावनी जारी की है. लैब टेस्ट में इनमें मरकरी और लेड की खतरनाक रूप से ज्यादा मात्रा पाई गई, जिससे गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को लेकर चिंता पैदा हो गई है. लैब टेस्ट में गोरी ब्यूटी क्रीम, फेस फ्रेश गोल्ड और गोल्डन स्टार ब्यूटी क्रीम में मरकरी और लेड की मात्रा तय सीमा से काफी ज्यादा पाई गई है. महाराष्ट्र एफडीए के अनुसार, इन प्रोडक्ट्स के लंबे समय तक इस्तेमाल से किडनी, नर्वस सिस्टम और स्किन को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है.

किडनी और स्किन पहुंच सकता है नुकसान 

MFDA ने चेतावनी दी है कि इन कॉस्मेटिक्स का लंबे समय तक इस्तेमाल करने से सेहत पर गंभीर असर पड़ सकता है, जैसे कि किडनी, नर्वस सिस्टम और स्किन को नुकसान पहुंचना. ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे तुरंत इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल, खरीद या वितरण बंद कर दें.

जरूरी नियमों का पालन भी नहीं 

जांच में यह भी पाया गया कि ये प्रोडक्ट्स जरूरी लेबलिंग नियमों का पालन नहीं करते थे. रेगुलेटर के अनुसार, इन कॉस्मेटिक्स पर बनाने वाली कंपनी का नाम और पता, बैच नंबर, बनने की तारीख और एक्सपायरी डेट जैसी जरूरी जानकारी नहीं थी, जिससे इनकी असलियत और सुरक्षा को लेकर और चिंताएं बढ़ गईं.

ग्राहकों और रिटेलर्स से अपील

इसके जवाब में, MFDA ने पूरे महाराष्ट्र में रिटेलर्स, होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है कि वे इन पहचाने गए प्रोडक्ट्स की बिक्री और स्टॉक रखना तुरंत बंद कर दें. बिजनेस करने वालों को एफडीए को रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया गया है, जिसमें बाजार से वापस मंगाए गए प्रोडक्ट्स की मात्रा और उनके पास बचे स्टॉक की जानकारी हो. प्रशासन ने ग्राहकों से अपील की है कि वे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स सिर्फ अधिकृत विक्रेताओं से ही खरीदें और खरीदने से पहले ध्यान से जांच लें कि पैकेजिंग पर प्रोडक्ट से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी मौजूद है.

MFDA ने जनता से फिर अपील की है कि वे बिना जांचे-परखे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल न करें और बाजार में मिलने वाले किसी भी संदिग्ध या बिना लेबल वाले ब्यूटी प्रोडक्ट की जानकारी अधिकारियों को दें. MFDA राज्य की मुख्य रेगुलेटरी संस्था है जो भोजन, दवाओं और कॉस्मेटिक्स की सुरक्षा, क्वालिटी और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है.

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