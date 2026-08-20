दिल्ली NCR में लौटी बारिश, यूपी, बिहार-झारखंड तक 4 दिन मॉनसून दिखाएगा तेवर, IMD का 14 राज्यों में अलर्ट

दिल्ली एनसीआर में एक हफ्ते तक सूखे के बाद बारिश लौट आई है. अगले चार दिनों तक दिल्ली के साथ नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम के इलाकों में बारिश होती रहेगी. दिल्ली में कंझावला, पीतमपुरा, मुंडाका, पश्चिम विहार, पंजाबी बाग, राजौरी गार्डन, जाफरपुर, नजफगढ़, द्वारका, पालम, आईजीआई एयरपोर्ट में बारिश देखने को मिली. एनसीआर की बात करें तो बहादुरगढ़, गुरुग्राम, रोहतक, झज्जर के कुछ स्थानों पर हल्की रुक-रुक कर बारिश हुई. नोएडा, गाजियाबाद के इलाकों में कहीं कम कहीं ज्यादा बरसात हुई. मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3-4 दिनों के बीच दिल्ली एनसीआर में बादल छाये रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश भर में मानसून फिर सक्रिय होने का संकेत दिया है. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेकर यूपी-उत्तराखंड तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है.
झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमावर्ती इलाकों पर बना कम दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है. मॉनसून की बारिश लाने वाली ट्रफ लाइन देश के मध्य और उत्तरी इलाकों से होकर गुजर रही है. इससे देश के 20 से अधिक राज्यों में झमाझम बारिश और कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. उत्तराखंड में भी पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, चमोली से लेकर देहरादून तक भारी बारिश हो रही है. हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर का भी यही हाल है.
दिल्ली एनसीआर में अलर्ट
दिल्ली एनसीआर में भारी से बहुत भारी बारिश कुछ इलाकों के लिए जारी की गई है. पश्चिम उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर जैसे कुछ जिलों में अलग-अलग इलाकों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट है. पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर-लद्दाख क्षेत्र में हल्की से भारी बारिश हो सकती है. दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और पंजाब के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.
Subject: (i)Under the influence of Depression over north Jharkhand and adjoining southwest Bihar & southeast Uttar Pradesh; Isolated heavy to very heavy rainfall also likely over East Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and heavy rainfall over Bihar and Jharkhand with Isolated… pic.twitter.com/0leyxvTK8y— India Meteorological Department (@Indiametdept) August 19, 2026
मध्य प्रदेश में भी रेन अलर्ट
मध्य प्रदेश में भी भोपाल समेत बहुत भारी बारिश का अलर्ट है. पूर्वी मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ और उससे सटे इलाकों में आज भारी से अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है. भोपाल, उज्जैन, इंदौर, खंडवा समेत अधिकांश स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होगी. महाराष्ट्र के विदर्भ में गरज-चमक के साथ बारिश का अनुमान है.
बिहार-झारखंड में भी भारी बारिश
झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल व सिक्किम में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है. बंगाल और ओडिशा में भी भारी बारिश की चेतावनी है. अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश की गतिविधि जारी रहेगी.
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