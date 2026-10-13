बुर्का पहनने को किया मजबूर, शादी का झांसा दे बनाए संबंध; कैसे जिम में हुई एक बहस से खुला पूरा मामला

महाराष्ट्र के पालघर जिले के नालासोपारा में 22 वर्षीय आरिफ अयूब शेख के खिलाफ दर्ज दो गंभीर मामलों की जांच तेज हो गई है. वसई की एक अदालत ने आरोपी को 16 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है. पुलिस का कहना है कि मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल सबूतों की गहन जांच की जा रही है ताकि मामले के सभी पहलुओं को सामने लाया जा सके.

पुलिस के अनुसार एक 23 वर्षीय युवती की शिकायत पर दर्ज मामले में आरोप लगाया गया है कि आरिफ शेख ने शादी का वादा कर उसके साथ संबंध बनाए. शिकायत में यह भी आरोप है कि युवती पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया. युवती ने आरोप लगाया है कि उससे नाम बदलने और बुर्का पहनने के लिए कहा गया. शिकायत में आरोपी की मां और एक रिश्तेदार पर मारपीट और गलत तरीके से रोककर रखने के भी आरोप लगाए गए हैं.

जिम में कथित बयान से शुरू हुआ विवाद

दूसरा मामला 9 अक्टूबर को नालासोपारा पश्चिम स्थित एक जिम में हुई बहस से जुड़ा है. जहां शिकायत के अनुसार आरोपी ने हिंदू धर्म, नवरात्रि और हिंदू महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं. इसके बाद मौजूद लोगों को शक हुआ और तौर पर उसके मोबाइल फोन की जांच की गई.

मोबाइल से मिले कई वीडियो

पुलिस जांच में आरोपी के मोबाइल फोन से कई महिलाओं के कथित आपत्तिजनक वीडियो मिलने की बात सामने आई है. जांचकर्ताओं को यह भी संदेह है कि गिरफ्तारी से पहले आरोपी ने कई वीडियो डिलीट कर दिए थे. पुलिस अब मोबाइल डेटा रिकवर करने और डिजिटल रिकॉर्ड खंगालने की कोशिश कर रही है.

विदेशी नंबरों से संपर्क की भी जांच

मामले की जांच के दौरान यह आरोप भी सामने आया है कि कुछ वीडियो विदेशी नंबरों पर साझा किए गए थे. इसी वजह से पुलिस डिजिटल नेटवर्क और संपर्कों की भी पड़ताल कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से मिले डेटा का फोरेंसिक विश्लेषण कराया जा रहा है.

पुलिस का कहना है कि दोनों मामलों की अलग-अलग जांच की जा रही है. अभी आरोपों की सत्यता की जांच जारी है और सभी सबूतों को अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा. अधिकारियों के मुताबिक जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी.



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