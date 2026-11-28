नागपुर-भुसावल एक्सप्रेस ट्रेन को मंजूरी मिल गई है. जिससे महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी और मजबूत होगी. कोरोना काल में यह ट्रेन बंद हुई थी, लेकिन अब भारतीय रेलवे की तरफ से इसे फिर से शुरू करने का फैसला किया गया है. इस ट्रेन के शुरू होने के बाद भुसावल, खंडवा, इटारसी, बैतूल, पांढुर्णा होकर नागपुर तक इस ट्रेन का संचालन होगा, जिससे हर दिन यात्रा करने वाले यात्रियों को भी इसका सीधा फायदा होगा. रेल मंत्रालय फिलहाल ट्रेन को मंजूरी दे दी है, लेकिन ट्रेन का संचालन कब से किया जाएगा, यह क्लीयर नहीं हुआ है. माना जा रहा है कि रेल मंत्रालय जल्द ही इसका शेड्यूल जारी करेगा.

एमपी विदर्भ के बीच कनेक्टिविटी

इस ट्रेन के संचालन से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों के यात्रियों को फायदा होगा. क्योंकि यह ट्रेन नागपुर भुसावल के बीच वैकल्पिक मार्ग से चलेगी, जिससे भुसावल या नागपुर से मध्य प्रदेश के बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल और छिंदवाड़ा-पांढुर्णा जिले में आने जाने वाले यात्रियों को फायदा होगा. महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के यात्रियों को भी खंडवा स्थित दादाजी धाम जाने के लिए सीधी कनेक्टिविटी मिल जाएगी. पुरानी दादाधाम एक्सप्रेस भी इसी रूट से जाती थी, अब नई नागपुर-भुसावल एक्सप्रेस ट्रेन भी इसी रूट से चलेगी. इस ट्रेन में अब पांढुर्णा को भी स्टॉपेज दिया गया है.

नागपुर-भुसावल एक्सप्रेस का रूट

भुसावल

बुरहानपुर

नेपानगर

खंडवा

हरदा

इटारसी

बैतूल

पांढुर्णा

नागपुर

महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस ट्रेन के संचालन होने पर खुशी जताई है, उन्होंने पीएम मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है. खास तौर पर दादाजी धूनी धाम जाने वाले महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के यात्रियों को इसका सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है. कोविड काल में यह ट्रेन बंद थी, लेकिन अब इसका संचालन नए सिरे से शुरू होगा.

नागपुर-भुसावल एक्सप्रेस ट्रेन नंबर

नागपुर-भुसावल एक्सप्रेस ट्रेन अब गाड़ी नंबर 11111/11112 से चलेगी. हालांकि रेल मंत्रालय ने अभी सिर्फ ट्रेन के संचालन को सैद्धांतिक स्वीकृति दी है, लेकिन अभी तक ट्रेन के चलने की तारीख और टाइमिंग जारी नहीं की गई है. नागपुर मंडल को अभी रेलवे बोर्ड से औपचारिक आदेश का इंतजार है, आदेश मिलते ही टाइम टेबल तैयार कर घोषणा की जाएगी. माना जा रहा है कि रेलवे की तरफ से जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा.

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