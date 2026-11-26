देश में तेजी से बढ़ रही सौर ऊर्जा क्षमता के बीच महाराष्ट्र ने बिजली खरीद का एक नया मॉडल पेश किया है. इसका उद्देश्य दिन के समय बनने वाली अतिरिक्त सौर ऊर्जा को बेकार जाने से रोकना और उसे चौबीसों घंटे उपलब्ध रहने वाली बिजली में बदलना है. इसी दिशा में महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) ने इस साल 2,500 मेगावाट राउंड-द-क्लॉक यानी RTC नवीकरणीय बिजली खरीदने के लिए निविदा जारी की. इस बिजली की खरीद 25 वर्षों के लिए की जाएगी.

5,000 मेगावाट सौर ऊर्जा से तैयार होगी 2,500 मेगावाट फर्म पावर

इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि 5,000 मेगावाट गैर-निरंतर (नॉन-फर्म) सौर ऊर्जा को 2,500 मेगावाट भरोसेमंद और लगातार उपलब्ध बिजली में बदला जाएगा. इसके लिए नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण प्रणाली और अन्य बिजली स्रोतों का मिश्रण इस्तेमाल किया जाएगा. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (MERC) ने इस व्यवस्था को "अनूठा और विशेष" बताया है.

बिजली सप्लायर पर होगी बड़ी जिम्मेदारी

पारंपरिक बिजली खरीद व्यवस्था में कंपनियों को अपने बिजली संयंत्र दिखाने पड़ते हैं, लेकिन इस मॉडल में ऐसा जरूरी नहीं है. सप्लायर विभिन्न स्रोतों और तकनीकों से बिजली खरीद सकते हैं. हालांकि उन्हें सालाना, मासिक और पीक आवर्स में तय मात्रा में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी. साथ ही कम से कम 51 प्रतिशत बिजली का स्रोत नवीकरणीय ऊर्जा होना जरूरी होगा. इस व्यवस्था में बिजली की खरीद, शेड्यूलिंग और संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी सप्लायर की होगी जबकि बिजली के उपयोग का नियंत्रण MSEDCL के पास रहेगा.

उपभोक्ताओं को मिल सकती है सस्ती बिजली

इस योजना का एक बड़ा फायदा उपभोक्ताओं को मिलने वाली अपेक्षाकृत सस्ती बिजली है. नियामक आयोग के अनुसार खोजी गई दर 5.90 रुपये प्रति यूनिट रही, जो हाल के वर्षों में खरीदी गई तापीय बिजली की 6.31 रुपये से 8.90 रुपये प्रति यूनिट तक की लागत से कम है.

यह दर 25 साल के पूरे अनुबंध के दौरान स्थिर रहेगी. यदि बिजली खरीद लागत में उतार-चढ़ाव होता है तो उसका जोखिम सप्लायर को उठाना होगा.

अदानी पावर को मिला ठेका

इस टेंडर में चार कंपनियों ने कुल 6,250 मेगावाट क्षमता के लिए बोली लगाई. अदानी पावर लिमिटेड ने सबसे कम दर देते हुए यह अनुबंध हासिल किया. कंपनी ने शुरुआत में 6.30 रुपये प्रति यूनिट की बोली लगाई थी और ई-रिवर्स ऑक्शन के बाद सबसे कम दर पर अनुबंध जीत लिया. इसके बाद महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग ने 5.90 रुपये प्रति यूनिट की दर को मंजूरी दे दी.

महाराष्ट्र के बाद पश्चिम बंगाल भी इसी तरह की 2,500 मेगावाट RTC बिजली खरीद प्रक्रिया पूरी कर चुका है. विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में अन्य राज्य भी इस मॉडल को अपना सकते हैं. जैसे-जैसे भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा, वैसे-वैसे ऐसी योजनाएं स्वच्छ ऊर्जा, सस्ती बिजली और बेहतर बिजली आपूर्ति के बीच संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं.

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