'मां, ये मुझे मार देंगे..' ड्रग्स के खिलाफ अभियान छेड़ने वाले परविंदर झोटा को पहले से था डर; मां ने क्या बताया

पंजाब के मानसा में ड्रग्स के खिलाफ लड़ने वाले एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा की गोली मारकर हत्या के बाद हंगामा मच गया है. परविंदर सिंह की मां का रो-रोकर बुरा हाल है. उन्होंने कहा, 'मेरा बेटा मुझे कहता था, 'मां, ये मुझे मार देंगे.' जाने से पहले मेरे पैर छूकर बोला, 'मां, मेरा खाना तैयार रखना.' उन्होंने मेरा अनमोल बेटा छीन लिया. भगवंत मान सरकार ने सब बर्बाद कर दिया है.'

परविंदर सिंह झोटा की हत्या का आरोप मेडिकल स्टोर चलाने वाले पर लगा है. पुलिस ने बताया कि मेडिकल स्टोर वाले ने ड्रग्स की अवैध बिक्री का खुलासा करने वाले एक एक्टिविस्ट की गोली मारकर हत्या कर दी.

पुलिस ने बताया कि परविंदर सिंह झोटा दवा की दुकानों पर ड्रग्स की अवैध बिक्री का पर्दाफाश करने के लिए जाने जाते थे.

कैसे हुई झोटा की हत्या?

पुलिस के मुताबिक, परविंदर सिंह उर्फ झोटा एक व्यक्ति को कुछ दवाएं बेचने को लेकर मेडिकल स्टोर वाले से सवाल कर रहे थे. इसी दौरान वह अपने मोबाइल फोन से बहस की रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे, तभी उन्हें गोली मार दी गई.

सामने आए 5 मिनट 49 सेकंड के एक वीडियो में झोटा को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि मेडिकल स्टोर के मालिक ने अपनी पिस्तौल निकाल ली थी.

झोटा स्टोर के मालिक से कहता है, 'मार, मार, हम पर गोली चला.'

वीडियो में झोटा मेडिकल स्टोर के मालिक से कहता है कि उस बुजुर्ग आदमी ने उसकी दुकान से कुछ दवाइयां खरीदी थीं. जब दुकानदार उस बुजुर्ग आदमी से इन दावों के बारे में पूछता है, तो झोटा कहता है कि उसके पास इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है.

बहस के दौरान, झोटा स्टोर के मालिक से पूछता है, 'पिस्तौल निकालने की क्या जरूरत है? क्या हमने तुमसे कुछ कहा? इस बुजुर्ग आदमी ने तुमसे यह (दवाइयां) खरीदी हैं.'

वह आगे कहता है, 'हम ड्रग इंस्पेक्टर को बुलाएँगे, अश्वनी (स्टोर का मालिक)। क्या हम तुमसे कुछ कह रहे हैं? तुम पिस्तौल नीचे रखो। क्या हम तुम्हें मार-पीट रहे हैं?'

झोटा कहता है, 'इसके हाथ में पिस्तौल है और यह दवाइयां बेच रहा है.'

इसके बाद मेडिकल शॉप का मालिक गोली चला देता है, जो वीडियो में रिकॉर्ड हो जाती है. इस पर झोटा और उसके साथी दुकान से बाहर भागते हैं.

पिस्तौल लहराता हुआ बाहर निकला स्टोर का मालिक

इस पूरी घटना का एक राहगीर ने भी वीडियो बनाया, जिसमें मेडिकल स्टोर का मालिक हथियार लहराते हुए अपनी दुकान से बाहर निकलता और झोटा का पीछा करता हुआ दिखाई देता है. झोटा अपनी जान बचाने के लिए भागता है.

जब बाजार में लोग डर के मारे यह सब देख रहे होते हैं, तो एक आदमी दुकान के मालिक पर एक डिब्बा फेंकता है, जो उसके सिर पर लगता है. बिना डरे, दुकानदार अपनी दुकान में वापस चला जाता है. बाद में, वीडियो में झोटा को पास की एक दुकान में खून से लथपथ पड़ा हुआ दिखाया गया है.

झोटा के साथ स्टोर पर गए चार लोगों को भी गोली लगी. मानसा के एसएसपी वैभव चौधरी ने कहा कि आरोपी को पकड़ने की कोशिशें चल रही हैं.

झोटा मानसा और आस-पास के इलाकों में ड्रग्स के इस्तेमाल और केमिस्ट की दुकानों पर नशीली दवाओं की गैर-कानूनी बिक्री के खिलाफ आवाज उठाते रहे थे. वह सोशल मीडिया पर वीडियो भी शेयर करते थे.

2023 में, उन्होंने बैन की गई दवाएं बेचने के आरोप में एक मेडिकल स्टोर के मालिक को जूतों की माला पहनाई थी और बाजार में घुमाया था. उस समय, दुकान के मालिक के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी, और झोटा पर मारपीट और जबरदस्ती घुसने का मामला दर्ज किया गया था.

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हत्या के बाद सियासत तेज

झोटा की हत्या के बाद पंजाब में सियासत भी तेज हो गई है. भाजपा पंजाब अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कहा, 'हर सुबह उठकर इधर-उधर हत्याओं की खबर सुनना दिल दहला देने वाला है. परविंदर, जो मानसा में नशा रोकने के लिए इतनी मेहनत कर रहा था, उसे दिनदहाड़े गोली मार दी गई. मेरा मानना है कि यह सरकार पूरी तरह फेल हो गई है और सिर्फ चुटकुले सुनाने तक सीमित रह गई है. इसे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है. मुख्यमंत्री भगवंत मान को तुरंत इस्तीफा देकर सरकार के हटने का रास्ता साफ करना चाहिए.'

भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय सांपला ने कहा, 'पंजाब सरकार नशा तस्करों के साथ मिली हुई है. तभी तो अगर कोई नशे के खिलाफ आवाज उठाता है, तो पुलिस उसकी पिटाई करके बुरा हाल कर देती है. परविंदर सिंह झोटा जो नशे के खिलाफ काम कर रहा था, उसे भी नशा तस्करों ने गोलियां मार दीं.'

कांग्रेस नेता अर्शदीप गगोवाल ने कहा, 'यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. वह पिछले चार-पांच सालों से लोगों के लिए लड़ रहा था और उसी लड़ाई को जारी रखते हुए उसने अपनी जान गंवा दी. वह अपने पीछे छोटे-छोटे बच्चे छोड़ गया है. मैं प्रशासन से अपील करता हूं कि हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और उनसे पूछताछ करे.'

अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा, 'यह बेहद दुखद और चौंकाने वाला है कि नशा पूरे पंजाब में बह रहा है, हर घर तक पहुंच रहा है और माताओं को आंसू बहाने पर मजबूर कर रहा है. सरकार ने चार महीने में नशा खत्म करने और बड़ी मछलियों को पकड़ने का वादा किया था, यह दावा करते हुए कि उसे पता है कि नशा कहां बनता और बिकता है. लेकिन, पांच साल बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई.'