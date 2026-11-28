आईपीएल 2027 से पहले मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को फिर से कप्तान नियुक्त किया है. रोहित ने 10 साल तक इस फ्रेंचाइजी की कमान संभाली थी. उन्हें तब इस पद से हटा दिया गया था, जब फ्रेंचाइजी ने ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को कप्तानी सौंपने का फैसला किया था. हालांकि, इसके बाद हालात खराब हो गए. पांड्या की कप्तानी में खेले गए तीन सीजन में से दो बार मुंबई प्लेऑफ में भी नहीं पहुंच पाई. 2024 में, पांच बार की चैंपियन यह टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे रही, जबकि 2026 में वे 14 मैचों में केवल चार जीत के साथ नौवें स्थान पर रहे. अब हार्दिक पंजाब किंग्स का हिस्सा हैं, जबकि इसके बदले मुंबई में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह आए हैं. वहीं कप्तान बनने के बाद रोहित ने खुलासा किया है कि IPL 2026 के निराशाजनक सीजन के बाद उनसे मुंबई इंडियंस की कप्तानी संभालने के लिए कहा गया था.

मुंबई इंडियंस द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में रोहित ने टीम के मालिक आकाश अंबानी के साथ हुई बातचीत का जिक्र करते हुए कहा, "शुरुआत में मेरा यही सोचना था कि मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूं. मुझे वापस जाकर इस बारे में सोचना पड़ा, क्योंकि बहुत कुछ हो चुका था."

हिटमैन ने आगे कहा,"मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इस टीम को एक लीडर के तौर पर मेरी जरूरत है. लेकिन इस टीम को अभी एक दिशा की जरूरत है. और अगर वह दिशा मैं हूं, तो मुझे इस टीम को आगे ले जाने में बहुत खुशी होगी. मैं घर गया और इस बारे में सोचा. मैंने समझा कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं. क्या मैं फिर से इस टीम की कप्तानी कर सकता हूं या नहीं-इन सब बातों पर मैंने विचार किया."

पांच बार के आईपीएल विजेता कप्तान ने आगे कहा,"लेकिन फिर, कई चीजों के बारे में सोचने के बाद, मुझे एहसास हुआ कि यह वही टीम है जिसे मैंने ही बनाया है. 10 सालों तक मैंने इस टीम की कप्तानी की है. मुझे लगा कि अब समय आ गया है कि मैं उस चुनौती को फिर से स्वीकार करूं."

फिलहाल, रोहित को अगले सीजन के लिए कप्तान नियुक्त किया गया है. वर्ल्ड कप जीतने वाले इस कप्तान ने कहा कि खिलाड़ियों को मैदान पर अपने समय का आनंद लेना चाहिए. उन्होंने कहा,"निराशा इस बात की नहीं थी कि हम क्वालीफाई नहीं कर पाए. निराशा इस बात की थी कि हम अच्छा नहीं खेल रहे थे. खिलाड़ियों को जो जिम्मेदारियां दी गई थीं, वे उन्हें ठीक से नहीं निभा पा रहे थे. जाहिर है, जब आप हार रहे होते हैं और मोमेंटम आपके साथ नहीं होता, तो ऐसा होना बहुत स्वाभाविक है."

रोहित ने आगे कहा,"दूसरी टीमें अच्छा खेल रही थीं. वे कोशिश कर रही थीं और हमारी कमजोरियों का फायदा उठाते हुए हम पर और ज्यादा दबाव डाल रही थीं. और हम उस दबाव का सही जवाब नहीं दे पा रहे थे. इसमें हर कोई शामिल था-सिर्फ एक या दो खिलाड़ी नहीं, बल्कि पूरी MI टीम ही विफल हो रही थी."

वह अपने लंबे समय के साथी खिलाड़ी कीरोन पोलार्ड के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं, जिन्हें अब हेड कोच के पद पर प्रमोट किया गया है. रोहित ने कहा,"इसमें कोई शक नहीं कि 'पॉली' मुंबई के एक दिग्गज रहे हैं. इतने सालों तक उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर टीम को सबसे मुश्किल हालात से बाहर निकाला है. वह पिछले कुछ सालों से बैटिंग कोच के तौर पर कोचिंग की भूमिका में रहे हैं, इसलिए उन्हें टीम के अंदर चल रही हर चीज की अच्छी जानकारी है. वह इस टीम की अहमियत, इसके कल्चर और MI के लिए खेलने के मायने को बखूबी समझते हैं."

उन्होंने आगे कहा,"जब मैं कप्तान था, तब वह उप-कप्तान थे. मैं अक्सर उनसे सलाह लेता था, इसलिए हमने कई बार ऐसी बातों पर चर्चा की है. अब मैं उन्हें सिर्फ एक हेड कोच या किसी खास पद पर बैठे व्यक्ति के तौर पर नहीं, बल्कि एक दोस्त के रूप में देखूंगा."

अगला साल इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित का आखिरी साल हो सकता है, और 2027 के IPL के बाद एक मेगा ऑक्शन भी होना है. 39 वर्षीय रोहित फिलहाल बहुत आगे की नहीं सोच रहे हैं. उन्होंने कहा,"इसमें कोई शक नहीं कि यह एक बहुत ही रोमांचक साल है. लेकिन देखिए, मैं बहुत आगे की नहीं सोचना चाहता. मेरे सामने जो भी आता है, मैं पहले उसे संभालना चाहता हूं और फिर आगे बढ़ना चाहता हूं. मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा ऐसा ही किया है."

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